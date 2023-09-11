خبر في الجول – نقطة تسهل إجراءت سفر موديست رفقة الأهلي إلى السعودية

لن يواجه أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد، مشكلة في دخول المملكة العربية السعودية رفقة الفريق لخوض كأس السوبر الإفريقي.

أنتوني موديست وصل إلى القاهرة صباح اليوم الاثنين، تمهيدا لتوقيع عقود انضمامه إلى الأهلي وإعلان الصفقة بشكل رسمي.

ومن المفترض أن يشارك اللاعب الفرنسي في التدريبات غدا لأول مرة، قبل سفر الفريق إلى السعودية مباشرة لخوض غمار كأس السوبر الإفريقي.

ورغم وصول اللاعب إلى مصر اليوم الاثنين فقط، لكنه لن يواجه مشكلة في إجراءات سفره إلى السعودية.

ولا يحتاج حاملي جوازات السفر الأوروبية إلا إلى استخراج تأشيرة إلكترونية من أجل الدخول إلى السعودية، وبالتالي فالأمر سهل ولا يحتاج لوقت.

ويسافر الأهلي إلى السعودية مساء غد الثلاثاء من أجل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة كأس السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر الجاري.

ومن المتوقع أن يعلن الأهلي ضم موديست صاحب الـ35 عاما خلال ساعات في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني.