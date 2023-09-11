ديلي ميل: لافيا قد يغيب عن تشيلسي لمدة 6 أسابيع

من المحتمل أن يغيب روميو لافيا لاعب وسط تشيلسي لمدة تصل إلى 6 أسابيع على الأقل، حسب جريدة ديلي ميل.

ويعاني البلجيكي من إصابة في أربطة الكاحل، تعرض لها في التدريبات قبل أيام.

وأوضح التقرير أن الإصابة قد تؤخر ظهور لافيا لأول مرة مع الزرق حتى أواخر أكتوبر المقبل.

ولم يشارك روميو لافيا مع تشيلسي منذ انضمامه لصفوف الفريق قادما من ساوثامبتون هذا الصيف.

وبحسب ديلي ميل، فإن روميو لافيا تعرض للإصابة في تدريبات تشيلسي، وأن اللاعب البلجيكي شعر بألم في الكاحل.

لافيا وقع على عقد يربطه بتشيلسي لسبع سنوات مقبلة بعد صراع ومنافسة شرسة مع ليفربول.

ولم يكشف تشيلسي عن قيمة الصفقة فيما ذكرت التقارير الصحفية أنها كلفته 58 مليون جنيه إسترليني.

اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 19 عاما بدأ مسيرته في أندرلخت وانتقل منه إلى مانشستر سيتي حيث تم بيعه إلى ساوثامبتون مع إمكانية إعادة شرائه مستقبلا.

لكن ذلك البند لم يستغله سيتي لينتقل اللاعب إلى تشيلسي عقب هبوط ساوثامبتون إلى الدرجة الأولى.

وخاض لافيا مع ساوثامبتون 34 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

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