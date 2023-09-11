خبر في الجول – ديانج يغادر معسكر مالي من أجل الأهلي

لم يسافر أليو ديانج لاعب الوسط المالي رفقة منتخب مالي إلى كوت ديفوار، على أن يعود إلى القاهرة للمشاركة رفقة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أليو ديانج لم يسافر رفقة منتخب مالي إلى كوت ديفوار لخوض مباراة ودية معهم بناء على طلبه وبالاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب.

وسيعود ديانج إلى القاهرة للحاق ببعثة الأهلي والمشاركة في السوبر الإفريقي.

أليو ديانج انضم إلى منتخب مالي لفترة توقف شهر سبتمبر الجاري، وشارك معهم في الفوز على جنوب السودان برباعية في ختام تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وعقب نهاية المباراة، وبالاتفاق مع إريك تشيلي مدرب مالي، فلن يسافر ديانج إلى أبيدجان لملاقاة كوت ديفوار وديا رفقة بلاده، وسيعود إلى القاهرة للالتحاق بالأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

الأهلي يحاول حاليا فعل الأمر ذاته مع علي معلول ظهير أيسر منتخب تونس المتواجد في القاهرة رفقة بلاده بالفعل، ومع بيرسي تاو جناح جنوب إفريقيا.