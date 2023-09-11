بلماضي: جناح شيفيلد ومهاجم رين اختارا تمثيل الجزائر دوليا
الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 14:04
كتب : FilGoal
أوضح جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر أن أمين جويري مهاجم رين الفرنسي وياسر لعروسي جناح شيفيلد يونايتد اختارا تمثيل الخضر دوليا.
الثنائي ذو الأصول الجزائرية مثل منتخب فرنسا للفئات السنية المختلفة.
وقال بلماضي في تصريحات لراديو مونت كارلو إن أمين جويري غير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية.
وأوضح أن اللاعب أصبح تحت تصرف المنتخب مستقبلا.
وأكد أن تغيير الجنسية الرياضية لياسر لعروسي لاعب ليفربول السابق يسير في الطريق الصحيح.
وتابع "أمين جويري وياسر لعروسي اتخذا قرارا إيجابيا بِتمثيل ألوان الجزائر.
لكن مدرب الجزائر لم يذكر متى سيلعبان أول مباراة دولية.
video:1
نرشح لكم
خبر في الجول – ديانج يغادر معسكر مالي من أجل الأهلي بعد تأهل موزمبيق لكأس الأمم الإفريقية.. فأل حسن لـ مصر غاب منذ نسخة 2010 تصفيات أمم إفريقيا - برأسية لاعب الحزم.. جامبيا تتأهل بسيناريو درامي أمام الكونغو "إنقوطاطاش".. لماذا سيلعب الأهلي ضد سانت جورج في سبتمبر 2016 بعد رأس السنة مران الأهلي - انتظام الرباعي الدولي استعدادا لـ السوبر الإفريقي 6 حكام مصريين في القائمة المبدئية لـ كأس أمم إفريقيا 2023 6 حكام مصريين في القائمة المبدئية لـ أمم إفريقيا 2023 طاقم من تشاد ومراقب تنزاني.. الكشف عن حكام مباراة الأهلي وسانت جورج في دوري أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
البنك الأهلي يتعاقد مع إبراهيم حسن 58 دقيقة | الدوري المصري