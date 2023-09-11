بلماضي: جناح شيفيلد ومهاجم رين اختارا تمثيل الجزائر دوليا

أوضح جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر أن أمين جويري مهاجم رين الفرنسي وياسر لعروسي جناح شيفيلد يونايتد اختارا تمثيل الخضر دوليا.

الثنائي ذو الأصول الجزائرية مثل منتخب فرنسا للفئات السنية المختلفة.

وقال بلماضي في تصريحات لراديو مونت كارلو إن أمين جويري غير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية.

وأوضح أن اللاعب أصبح تحت تصرف المنتخب مستقبلا.

وأكد أن تغيير الجنسية الرياضية لياسر لعروسي لاعب ليفربول السابق يسير في الطريق الصحيح.

وتابع "أمين جويري وياسر لعروسي اتخذا قرارا إيجابيا بِتمثيل ألوان الجزائر.

لكن مدرب الجزائر لم يذكر متى سيلعبان أول مباراة دولية.

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