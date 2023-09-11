بلماضي: جناح شيفيلد ومهاجم رين اختارا تمثيل الجزائر دوليا

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 14:04

كتب : FilGoal

أمين جويري منتخب فرنسا الأولمبي

أوضح جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر أن أمين جويري مهاجم رين الفرنسي وياسر لعروسي جناح شيفيلد يونايتد اختارا تمثيل الخضر دوليا.

الثنائي ذو الأصول الجزائرية مثل منتخب فرنسا للفئات السنية المختلفة.

وقال بلماضي في تصريحات لراديو مونت كارلو إن أمين جويري غير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية.

أخبار متعلقة:
فيرمينو: أستهدف العودة لصفوف منتخب البرازيل عبر بوابة الدوري السعودي الرياضية: النصر يطالب بحكام أجانب لكل مبارياته بالدورى السعودي هذا الموسم وفاة ناشئ فاركو بعد صراع مع المرض زيكو: زد خطفني من المصري في اللحظات الأخيرة.. وكنت أتمنى مقابلة محمد صلاح

وأوضح أن اللاعب أصبح تحت تصرف المنتخب مستقبلا.

وأكد أن تغيير الجنسية الرياضية لياسر لعروسي لاعب ليفربول السابق يسير في الطريق الصحيح.

وتابع "أمين جويري وياسر لعروسي اتخذا قرارا إيجابيا بِتمثيل ألوان الجزائر.

لكن مدرب الجزائر لم يذكر متى سيلعبان أول مباراة دولية.

الجزائر أمين جويري ياسر لعروسي
نرشح لكم
خبر في الجول – ديانج يغادر معسكر مالي من أجل الأهلي بعد تأهل موزمبيق لكأس الأمم الإفريقية.. فأل حسن لـ مصر غاب منذ نسخة 2010 تصفيات أمم إفريقيا - برأسية لاعب الحزم.. جامبيا تتأهل بسيناريو درامي أمام الكونغو "إنقوطاطاش".. لماذا سيلعب الأهلي ضد سانت جورج في سبتمبر 2016 بعد رأس السنة مران الأهلي - انتظام الرباعي الدولي استعدادا لـ السوبر الإفريقي 6 حكام مصريين في القائمة المبدئية لـ كأس أمم إفريقيا 2023 6 حكام مصريين في القائمة المبدئية لـ أمم إفريقيا 2023 طاقم من تشاد ومراقب تنزاني.. الكشف عن حكام مباراة الأهلي وسانت جورج في دوري أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
خبر في الجول – ديانج يغادر معسكر مالي من أجل الأهلي 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
يد - دايوميديس اليوناني يضم صانع ألعاب منتخب الشباب 19 دقيقة | كرة يد
الطبيب المعالج يكشف موعد عودة أكرم توفيق وكريم فؤاد للمشاركة مع الأهلي 38 دقيقة | الكرة المصرية
ليكيب: إقالة لوران بلان من تدريب ليون 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
البنك الأهلي يتعاقد مع إبراهيم حسن 58 دقيقة | الدوري المصري
تمهيدا للإعلان عن انتقاله للأهلي.. موديست يصل القاهرة ساعة | الدوري المصري
بلماضي: جناح شيفيلد ومهاجم رين اختارا تمثيل الجزائر دوليا ساعة | الكرة الإفريقية
فيرمينو: أستهدف العودة لصفوف منتخب البرازيل عبر بوابة الدوري السعودي 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 3 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر 4 خبر في الجول - الأهلي يجري الكشف الطبي على موديست في أوروبا.. وموقفه من السوبر الإفريقي