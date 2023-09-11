سموحة يعلن انتقال صديق أوجولا لـ سيراميكا كليوباترا.. وفي الجول يكشف بنود التعاقد

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 01:58

كتب : عمرو نبيل

صديق أوجولا - سموحة

أعلن نادي سموحة انتقال لاعبه النيجيري صديق أوجولا لصفوف سيراميكا كليوباترا.

صديق أوجولا

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
سموحة

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن توصل الناديين لاتفاق مبدئي لضم الجناح البالغ 25 عاما. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن قيمة الصفقة تبلغ 24 مليون جنيه وبعقد يمتد لـ 3 مواسم.

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وانضم أوجولا لصفوف سموحة قادما من شوتنج ستارز في صفقة انتقال حر في 2021.

ومنذ ذلك الحين خاض 51 مباراة في الدوري وكأس مصر سجل خلالها 14 هدفا وصنع 4.

وكاد أوجولا أن ينضم لصفوف فيوتشر في الصيف الماضي لكن دون أن يتم التعاقد.

ولم يعلن سيراميكا كليوباترا عن صفقاته الصيفية حتى الآن، لكن حسبما علم FilGoal.com بضم كل من أحمد دعدور من بيراميدز وسعد سمير من الأهلي وإسلام المزين من المصري وعلاء يحيى من لافيينا وحسين حسني من بورتو السويس وإريك كامبالي من المريخ السوداني.

واستعاد النادي خدمات رشيد أحمد من الداخلية وجون إيبوكا من أهلي طرابلس وخالد صبحي من الاتحاد وعبد الرحمن البانوبي من الداخلية.

في المقابل ضم سموحة كل من محمود وحيد وحسام هريدي ومحمد مصطفى وإسلام جابر وأحمد خالد ومصطفى البدري وعبد اللطيف بن قسو في الصيف الجاري.

صديق إوجولا سيراميكا سموحة
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