خبر في الجول - اتفاق بين سيراميكا كليوباترا وسموحة بشأن صديق أوجولا

الأحد، 10 سبتمبر 2023 - 20:19

كتب : عمرو نبيل

صديق أوجولا - سموحة

توصل سيراميكا كليوباترا لاتفاق مبدئي لضم صديق أوجولا لاعب سموحة، حسبما علم FilGoal.com.

ويفصل الناديان التوصل لاتفاق نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة قبل نهاية سوق الانتقالات يوم 14 سبتمبر الجاري.

وانضم أوجولا لصفوف سموحة قادما من شوتنج ستارز في صفقة انتقال حر في 2021.

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ومنذ ذلك الحين خاض 51 مباراة في الدوري وكأس مصر سجل خلالها 14 هدفا وصنع 4.

وكاد أوجولا أن ينضم لصفوف فيوتشر في الصيف الماضي لكن دون أن يتم التعاقد.

ولم يعلن سيراميكا كليوباترا عن صفقاته الصيفية حتى الآن، لكن حسبما علم FilGoal.com بضم كل من أحمد دعدور من بيراميدز وسعد سمير من الأهلي وإسلام المزين من المصري وعلاء يحيى من لافيينا وحسين حسني من بورتو السويس وإريك كامبالي من المريخ السوداني.

واستعاد النادي خدمات رشيد أحمد من الداخلية وجون إيبوكا من أهلي طرابلس وخالد صبحي من الاتحاد وعبد الرحمن البانوبي من الداخلية.

في المقابل ضم سموحة كل من محمود وحيد وحسام هريدي ومحمد مصطفى وإسلام جابر وأحمد خالد ومصطفى البدري وعبد اللطيف بن قسو في الصيف الجاري.

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