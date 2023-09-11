أول امرأة مرشحة لرئاسة الزمالك: شركة أجنبية للفرع الجديد والاستاد.. ولماذا لا نخرج محمد صلاح آخر؟

تحدثت ميرفت السيد أحمد المرشحة على منصب رئيس نادي الزمالك عن خبراتها وأفكارها لإدارة النادي في المستقبل.

وقالت المرشحة في تصريحاتها لقناة صدى البلد: "أول امرأة مرشحة لمنصب رئاسة الزمالك منذ تأسيسه عام 1911".

وأضافت "كنا نتناقش أسريا في مدى حاجة الزمالك لقيادة رشيدة لأننا أسرة زملكاوية، ووجدنا الزمالك بحاجة لأحد من أبنائه وله خبرات مختلفة، تشمل العدل والحزم والتوازن في العمل بين أروقة الرياضة".

وأوضحت "عملت بمجال الشباب والرياضة حتى وصلت لمنصب وكيل الوزارة بأكبر 3 إدارات بوزارة الشباب والرياضة، وأملك دكتوراة في إدارة المؤسسات الشبابية والرياضية، وزمالة من أكاديمية ناصر العسكرية".

وتابعت "نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في إفريقيا ومن المفترض أن يسوق نفسه بنفسه. سنضم متخصصين في المجالات المختلفة".

وأوضحت "برنامجي يتضمن شركة أجنبية ستتولى إنشاء فرع الزمالك والاستاد في 6 أكتوبر ليصبح أحدث مبنى رياضي في الشرق الأوسط".

وواصلت "نادي الزمالك أسرة واحدة فيها النشاط الرياضي والأنشطة الاجتماعية والجانب الاقتصادي. فريق كرة القدم سيأتي في المرتبة الأولى لأنها اللعبة الشعبية الأولى في مصر ولن نهدم تلك القاعدة بل نحترمها، ولكننا سنرفع اهتمام الناس بكافة الرياضات".

وأكملت "سيتحقق ذلك بالأنشطة والممارسة وفتح باب النادي في مباريات مختلف الرياضات. والعمل على استقرار فريق كرة القدم سيأتي في المرتبة الأولى لأنه يفترض أن يكون استثمارا بحد ذاته".

واختتمت "لماذا لا يصبح مركزا لإنتاج لاعبين يدروا الأموال للنادي؟ محمد صلاح خرج من المقاولون العرب، لماذا لا نخرج مثله من الزمالك؟ ما سنفعله في الكرة سيتم تطبيقه على بقية الألعاب الرياضية".