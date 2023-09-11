تصفيات أمم إفريقيا - برأسية لاعب الحزم.. جامبيا تتأهل بسيناريو درامي أمام الكونغو

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 01:11

كتب : FilGoal

منتخب جامبيا أمم إفريقيا

خطف منتخب جامبيا تأهله لنهائيات أمم إفريقيا 2023 للمرة الثانية على التوالي بسيناريو درامي بقلب تأخره لتعادل قاتل ضد الكونغو في الجولة الأخيرة من التصفيات.

وحجز منتخب جامبيا بطاقة تأهله رفقة مالي على حساب الكونغو وجنوب السودان.

وكان على منتخب جامبيا أن يتعادل أو يفوز لضمان تأهله للمرة الثانية على التوالي، وكان قاب قوسين أو أدنى من توديع حلمه بالخسارة على ميدانه ضد منافسه المباشر الكونغو.

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التعادل رفع رصيد جامبيا لـ 10 نقاط في المركز الثاني، بينما ظل الكونغو في المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعد التعادل.

وتقدم منتخب جامبيا في الشوط الأول عن طريق جايوس ماكوتا في الدقيقة 30.

وأضاف سيلفيري جانفولا الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 من علامة الجزاء.

في الشوط الثاني شارك محمد باداموسي لاعب الحزم السعودي في الدقيقة 79 فصنع هدف تقليص الفارق والذي سجله يانكوبا مينتيث.

وسجل بنفسه هدف التعادل في الدقيقة 90 معلنا تأهل جامبيا من ملعب مراكش في المغرب لتصبح المنتخب الـ 22 الذي يحجز بطاقة التأهل لكوت ديفوار في يناير المقبل.

المتأهلون حتى الآن إلى كأس أمم إفريقيا 2023:

1- كوت ديفوار (المستضيف)

2- المغرب

3-الجزائر

4-جنوب إفريقيا

5- السنغال

6- بوركينا فاسو

7- تونس

8- مصر

9- زامبيا

10- غينيا الإستوائية

11- نيجيريا

12- غينيا بيساو

13- كاب فيردي

14- مالي

15- غينيا

16- غانا

17- أنجولا

18- تنزانيا

19- موزمبيق

20- موريتانيا

21- الكونغو الديمقراطية

المقاعد المتبقية:

2 من ناميبيا والكاميرون وبوروندي في المجموعة الثالثة: ناميبيا تتصدر (5 نقاط) وأنهت مبارياتها، والمباراة الأخيرة بين الكاميرون وبوروندي (4 نقاط لكل منهما) في 12 سبتمبر.

جامبيا تصفيات أمم إفريقيا الكونغو
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