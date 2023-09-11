انتخابات الزمالك - العتال يوضح موقفه من قائمة فاروق جعفر.. والمساهمة في أزمة قيد اليد

أوضح هاني العتال المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك موقفه من الترشح ضمن قائمة فاروق جعفر، وكذلك المنافسة مع هشام نصر وكذلك تطرق للحديث عن المساهمة في حل أزمة قيد الزمالك بدفع مليوني جنيه.

وكشف فاروق جعفر بعد غلق القيد تواجد هاني العتال ضمن قائمته الانتخابية والتي تضم أيضا خالد لطيف. (طالع التفاصيل)

وقال العتال عبر نادي صدى البلد: "تربيت في نادي الزمالك ولعبت كرة يد في الزمالك".

وأضاف "لابد أن نتكاتف من أجل مصلحة النادي سواء في تواجد المرشحين في قائمة أو بدون قائمة والتاريخ يقول ذلك، نجحت أنا وعبد الله جورج ونحن خارج القائمة، وفي 2009 حصلت على 14 ألف صوت من بين 28 ألف وفزت ولم تكن قائمة كاملة حينها في الانتخابات".

وأوضح "التاريخ أثبت أن القائمة الموحدة خاطئة، الجمعية العمومية لها الحق في اختيار من يمثلها وتختار بالمعطيات وليس بالقائمة، وأنا متأكد من وعي الأعضاء في النادي، وأتمنى أن تكون المصلحة لنادي الزمالك أولا سواء فزت أو خسرت".

ورد على إمكانية الترشح في قائمة قائلا: "من الممكن ان يحدث اختلاف بين أطراف القائمة الموحدة، وليس معنى أن حدث ترابط قبل الانتخابات بـ 3 أسابيع بين أطرافها أن تظل طيلة المدة، الاختلاف وارد بكل تأكيد".

وعن الترشح ضمن قائمة فاروق جعفر أجاب قائلا: "الترشح ضمن قائمة فاروق جعفر؟ فاروق جعفر اسم وتاريخ الزمالك، كلنا نحبه، لكنني أعلنت ترشحي كنائب رئيس مستقل".

وتابع "ممكن أن تكون ضمن قائمة وتصبح مستقل، ليس هناك عقد، وسبق أن تواجدت قائمة من قبل وفشلت الفكرة لأسباب مختلفة وفي أماكن أخرى أيضا".

وأشار "لم أشارك في انتخابات الزمالك الأخيرة ودعمت بعض الأشخاص في 2021، أفضل العمل في صمت من أحل المصلحة العامة".

وردا على المساهمة في حل أزمة قيد فريق يد الزمالك أجاب: "التبرع بمليوني جنيه لحل أزمة القيد لكرة اليد؟ الزمالك دفع مليوني جنيه لاتحاد اليد ولم تُحل أزمة قيد اللاعبين، تواصل معي حمادة عبد الباري رئيس مدير جهاز كرة اليد للنادي أمس السبت وطلب مني دفع مليوني جنيه لفتح القيد واستلام بطاقات اللاعبين".

وأوضح "تواصلت مع أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وتبرعت بمبلغ مليوني جنيه وأرسلت خطابا لقبول التبرع لمديرية الشباب والرياضة لحل الأزمة، وفعلت هذا الأمر مع مجموعة من محبي النادي الشهر الماضي لمحاولة حل أزمة القيد لفريق كرة القدم لكن الأمور لم تكتمل".

وأشار "ما فعلته لمساعدة النادي قبل استقالة المجلس السابق لم يكن للمجلس وحاولنا حل أزمة القيد في القدم، وهناك مجموعة كبيرة من محبي النادي ساهمت بمبالغ كبيرة وبعد ذلك كان مفترضا أن تساهم مجموعة أخرى لكن هذا لم يحدث".

وأتم عن المنافسة مع هشام نصر على منصب نائب الرئيس قائلا: "منافسة شريفة ومنذ 10 أيام التقينا ولم نتحدث عن الانتخابات، الزمالك ليس ملكا لشخص، كل من يرى أن لديه القدرة على تولي المهمة عليه إثبات ذلك، المنافسة لصالح الزمالك، الأهم أن تكون في إطار الاحترام والحب والمصلحة العامة وليس الشخصية".