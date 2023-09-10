فاروق جعفر: العتال وخالد لطيف ضمن قائمتي في انتخابات الزمالك

الأحد، 10 سبتمبر 2023 - 22:00

كتب : FilGoal

فاروق جعفر - أنا ملك النص

كشف فاروق جعفر المرشح على رئاسة نادي الزمالك قائمته المبدئية خلال انتخابات النادي.

وأعلن فاروق جعفر في وقت سابق عبر FilGoal.com ترشحه على منصب الرئيس في انتخابات الزمالك. (طالع التفاصيل)

وقال جعفر عبر قناة الحدث اليوم: "لم نتوصل للشكل العام للقائمة، وسيكون رفقتي كل هاني العتال وخالد لطيف، وبعد ذلك سيكون لدينا مجموعة تضم 9-10 أشخاص و5 تحت السن سنختار من بينهم 8".

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وأضاف "القائمة تضم عدد أكبر وخلال يومين سنتوصل للقائمة النهائية".

وأردف "أعد الجمعية العمومية وجماهير نادي الزمالك للخروج من الشكل العام الحالي".

وأتم "نريد مدرسة جديدة في الأفكار لبدء فتح أفرع للنادي ولدينا جماهير في كل محافظات مصر ولدي علاقات في كل الدول العربية ولابد أن نستفيد من كل ذلك".

ولم يُعلن بعد عن القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات الزمالك، حيث أغلق باب الترشح منذ ساعات.

وتم فتح باب الترشح للانتخابات وتلقي طلبات المرشحين بداية من اليوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر، وتستمر فترة تلقي طلبات الترشح حتى يوم 10 من شهر سبتمبر الجاري في مقر نادي الزمالك.

ويتم فتح باب تلقي الطلبات في العاشرة صباحا لمدة 7 أيام متتالية ولمدة 8 ساعات يوميا حتى السادسة مساء.

وتتكون اللجنة من عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وحددت اللجنة يوم 20 أكتوبر المقبل للدعوى لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي طبقا للوائح والقوانين المتبعة.

وتستمر اللجنة في أداء عملها حتى انتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.

وتقدم 4 مرشحين في اليوم الأول، ثم تقدم مرشح واحد على منصب الرئيس في اليوم الثاني، بينما تقدم 3 مرشحين للعضوية في اليوم الثالث، وتقدم 5 آخرين في اليوم الرابع، إضافة إلى 3 في اليوم الخامس، ليصل عدد المرشحين حتى الآن على جميع المناصب إلى 25 مرشحا، قبل يوم واحد من غلق باب الترشح.

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