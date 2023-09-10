خبر في الجول - الكشف عن موعد عودة عبد الله جمعة إلى تدريبات الزمالك

يقترب عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك من العودة إلى صفوف الأبيض مرة أخرى.

وعلم FilGoal.com أن عبد الله جمعة يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

وسيعود جمعة للمشاركة في التدريبات بعد مباراة أرتا سولار القادمة.

ويلعب الزمالك ضد أرتا سولار بطل جيبوتي يوم 16 سبتمبر في ذهاب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وغاب عبد الله جمعة عن مشاركة الزمالك في البطولة العربية للأندية بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وشارك عبد الله جمعة خلال الموسم المنصرم مع الزمالك خلال 9 مباريات فقط وصنع هدفين.

وغاب جمعة عن معظم مباريات الزمالك خلال الموسم المنصرم بسبب الإصابة.

واحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته بالبطولة العربية، بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي 4-0، والخسارة أمام الشباب السعودي 1-0، والتعادل مع النصر السعودي 1-1.

وعلى المستوى المحلي احتل الأبيض المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 60 نقطة، وسيشارك في كأس الكونفدرالية في الموسم المقبل.

ويتواجد الزمالك في نصف نهائي كأس مصر 2022-2023، حيث سيلاقي بيراميدز، بينما يلعب الأهلي مع إنبي على الجانب الآخر.