فاروق جعفر يعلن عبر في الجول ترشحه لمنصب رئيس الزمالك

أعلن فاروق جعفر نجم الزمالك السابق خوض انتخابات القلعة البيضاء المقبلة على منصب الرئيس.

وقال فاروق جعفر لـFilGoal.com: "أتوجه الآن إلى نادي الزمالك للتقدم بأوراق ترشحي في الانتخابات المقبلة على منصب رئيس النادي".

وأضاف "حتى الآن ندرس بعض الأسماء لضمها إلى قائمتي الانتخابية".

وتم فتح باب الترشح للانتخابات وتلقي طلبات المرشحين بداية من اليوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر، وتستمر فترة تلقي طلبات الترشح حتى يوم 10 من شهر سبتمبر الجاري في مقر نادي الزمالك.

ويتم فتح باب تلقي الطلبات في العاشرة صباحا لمدة 7 أيام متتالية ولمدة 8 ساعات يوميا حتى السادسة مساء.

وتتكون اللجنة من عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وحددت اللجنة يوم 20 أكتوبر المقبل للدعوى لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي طبقا للوائح والقوانين المتبعة.

وتستمر اللجنة في أداء عملها حتى انتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.

وتقدم 4 مرشحين في اليوم الأول، ثم تقدم مرشح واحد على منصب الرئيس في اليوم الثاني، بينما تقدم 3 مرشحين للعضوية في اليوم الثالث، وتقدم 5 آخرين في اليوم الرابع، إضافة إلى 3 في اليوم الخامس، ليصل عدد المرشحين حتى الآن على جميع المناصب إلى 25 مرشحا، قبل يوم واحد من غلق باب الترشح.

المرشحون حتى الآن:

منصب الرئيس:

ماجد فاروق الحنبلي

منصب نائب الرئيس:

هاني العتال

منصب أمين الصندوق:

كريم عادل عبيد

عبد المجيد سليم

محمد قدري

منصب العضوية فوق السن:

أحمد عفيفي

رجب رواش

أحمد فودة نصير

أشرف إمام عبد السلام

مروة أمير الرفاعي

حمدية كمال علي

أحمد عبادة

سيف الإسلام محمد يوسف

مروة البورجي

نجلاء الناجي

طارق عبد العال

رفعت شبل

سامح سوني

علاء مقلد

حاتم السيد

منصب العضوية تحت السن:

محمد خالد الصادق

أحمد هاني زادة

علي العاطفي

ياسمين الشريف

إيهاب عصمت.