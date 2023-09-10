خبر في الجول - سموحة يتفق مع سيراميكا على استعارة قلاوة

توصل سموحة لاتفاق مع سيراميكا كليوباترا لاستعارة عمرو قلاوة لمدة موسم واحد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب لن يدخل في صفقة تبادلية ضمن انتقال صديق أوجولا من سموحة لـ سيراميكا. (طالع التفاصيل)

وانضم قلاوة من بورتو السويس لسيراميكا كليوباترا الموسم الماضي لمدة 5 مواسم.

وبدأ قلاوة مسيرته في مركز شباب كوم حمادة قبل أن ينتقل لبورتو السويس في 2020.

ويشغل قلاوة البالغ 26 عاما مركز الوسط.

وسبق أن تدرب قلاوة الموسم الماضي تحت قيادة أحمد سامي قبل رحيله والانتقال لتدريب فريق سموحة في ولاية ثانية.

ولم يعلن سيراميكا كليوباترا عن صفقاته الصيفية حتى الآن، لكن حسبما علم FilGoal.com بضم كل من أحمد دعدور من بيراميدز وسعد سمير من الأهلي وإسلام المزين من المصري وعلاء يحيى من لافيينا وحسين حسني من بورتو السويس وإريك كامبالي من المريخ السوداني.

واستعاد النادي خدمات رشيد أحمد من الداخلية وجون إيبوكا من أهلي طرابلس وخالد صبحي من الاتحاد وعبد الرحمن البانوبي من الداخلية.

في المقابل ضم سموحة كل من محمود وحيد وحسام هريدي ومحمد مصطفى وإسلام جابر وأحمد خالد ومصطفى البدري وعبد اللطيف بن قسو في الصيف الجاري.