اتحاد الكرة يعلن قائمة حكام الدوري المصري والدرجة الثانية لموسم 2023-24

أعلن اتحاد الكرة المصري قائمة الحكام لموسم 2023-24 لـ الدوري المصري الممتاز وكذلك دوري الدرجة الثانية.

وجاء ذلك بعد إعلان اتحاد الكرة المصري تشكيل لجنة الحكام الرئيسية لموسم 2023-24. (طالع التفاصيل)

وتواجد في قائمة الحكام بشكل عام 14 حكما دوليا:

ويتواجد على رأس حكام الساحة كل من: إبراهيم نور الدين – أحمد الغندور – أمين عمر – محمد عادل – محمد معروف – محمود البنا – محمود ناجي.

فيما تواجد في قائمة الحكام المساعدين: أحمد توفيق طلب – حسام طه – سامي هلهل – محمود أبو الرجال – سمير جمال – هاني عبد الفتاح – يوسف البساطي.

وشهدت قائمة الحكام وجود 7 أسماء بانتظار اجتياز الاختبار البدني: السيد شعبان – خالد جمال الغندور – محمد الحنفي – محمد صباحي – محمود عاشور – نادر قمر الدولة – وليد عبد الرازق – أحمد رشدي – أحمد عادل عبد الفتاح – أحمد نوفل – شهاب راشد – كريم السعيد – محمود عبد السميع.

حكام دوري القسم الثاني " أ " موسم 2023-2024:

ويرأس اللجنة البرتغالي فيتور بيريرا والذي تولى المهمة الموسم الماضي خلفا لـ الإنجليزي مارك كلاتنبيرج.

وتواجد محمد فاروق في منصب نائب رئيس اللجنة خلفا لتوفيق السيد الذي تقدم باستقالته الشهر الماضي. (طالع التفاصيل)

الأعضاء: حمدي القاضي – مجدي رزق – أحمد الساهر – سعيد عبد الغفار – أحمد جارحي – مهند دبا – وائل صباغ – محمد فرج.

التعليم والتطوير: أحمد أبو العلا (محاضر) – محمد أبو خاطر (معد بدني) – طارق سامي – محمد حسام – ماريان شحاتة (معد بدني).

العمليات: فريد سلطان – أحمد فاروق – شادي مصطفى.

وتقرر بدء الدوري الدرجة الثانية المصري (أ) أو ما يُعرف بدوري المحترفين يوم 14 سبتمبر الجاري.

فيما لم يُعلن عن موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز (دوري النيل).