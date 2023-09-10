اتحاد الكرة يعلن تشكيل لجنة الحكام لموسم 2023-24

الأحد، 10 سبتمبر 2023 - 17:17

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن اتحاد الكرة المصري تشكيل لجنة الحكام الرئيسية لموسم 2023-24.

ويرأس اللجنة البرتغالي فيتور بيريرا والذي تولى المهمة الموسم الماضي خلفا لـ الإنجليزي مارك كلاتنبيرج.

وتواجد محمد فاروق في منصب نائب رئيس اللجنة خلفا لتوفيق السيد الذي تقدم باستقالته الشهر الماضي. (طالع التفاصيل)

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الأعضاء: حمدي القاضي – مجدي رزق – أحمد الساهر – سعيد عبد الغفار – أحمد جارحي – مهند دبا – وائل صباغ – محمد فرج.

التعليم والتطوير: أحمد أبو العلا (محاضر) – محمد أبو خاطر (معد بدني) – طارق سامي – محمد حسام – ماريان شحاتة (معد بدني).

العمليات: فريد سلطان – أحمد فاروق – شادي مصطفى.

وتقرر بدء الدوري الدرجة الثانية المصري (أ) أو ما يُعرف بدوري المحترفين يوم 14 سبتمبر الجاري.

فيما لم يُعلن عن موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز (دوري النيل).

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