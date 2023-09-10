منافس الأهلي - مدرب سانت جورج يكشف لـ في الجول اتفاقه على لعب المباراتين في مصر

كشف زيريهون شينجيتا المدير الفني لفريق سانت جورج الإثيوبي منافس الأهلي في دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن اتفاق الطرفين على لعب المباراتين في القاهرة.

وقال شينجيتا في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "اتفقنا على خوض مباراتي دور الـ 32 أمام الأهلي في مصر".

وتقام مباراة الذهاب يوم 24 سبتمبر، بينما تلعب العودة بين يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر.

وكان من المقرر إقامة الذهاب بين 15 و17 سبتمبر، ولكن تم تأجيل المباراة بسبب مشاركة الأهلي في السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ويواجه الأهلي فريق اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية.

ويلعب سانت جورج أمام الأهلي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته القارية.

بينما سبق ولعب الفريق الإثيوبي 11 مباراة أمام الفرق المصرية وحقق الفوز في ثلاث مواجهات وخسر مثلهم بينما تعادل خمس مرات.

وجاءت مواجهات سانت جورج أمام الفرق المصرية كالآتي:

دوري أبطال إفريقيا 1967

واجه سانت جورج فريق الأولمبي، وفاز الفريق الإثيوبي ذهابا 3-2 بينما انسحب الأولمبي إيابا.

كأس الكؤوس الإفريقية 1975

واجه سانت جورج فريق الاتحاد السكندري ونجح الفريق المصري في الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل وتعادل إيابا بدون أهداف.

دوري أبطال إفريقيا 1997

واجه سانت جورج فريق الزمالك، ونجح الأبيض في الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل بينما تعادل إيابا بهدف لكل منهما.

دوري أبطال إفريقيا 2006

واجه سانت جورج فريق إنبي، وتعادل ذهابا بدون أهداف بينما في الإياب تغلب الفريق الإثيوبي بهدف دون مقابل.

دوري أبطال إفريقيا 2013

واجه سانت جورج فريق الزمالك مجددا وتعادل ذهابا بهدف لكل منهما وإيابا بهدفين لكل منهما، وتأهل الأبيض بأفضلية الأهداف خارج الأرض.

الكونفدرالية 2013

وفي نفس الموسم لعب سانت جورج فريق إنبي، وفاز ذهابا على إنبي بهدفين دون مقابل بينما خسر إيابا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتأهل الفريق الإثيوبي بأفضلية الأهداف خارج الأرض.