كرة سلة - ألمانيا تتوج بلقب كأس العالم لأول مرة بالتفوق على صربيا

توج منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم لكرة السلة 2023 بالفوز على صربيا بنتيجة 83-77 في النسخة 19 من المسابقة التي أقيمت في الفليبين واليابان وإندونيسيا.

وحقق منتخب ألمانيا اللقب الأول في تاريخه من أول نهائي يخوضه.

بينما خسر منتخب صربيا النهائي الثاني بعدما خسر في نهائي 2014 أمام الولايات المتحدة الأمريكية، علما بأنه حقق اللقب 5 مرات من قبل لكن باسم يوغوسلافيا آخرها عام 2002.

وأصبح منتخب ألمانيا سابع المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم لكرة السلة بعد أمريكا (5) ويوغوسلافيا (5) والاتحاد السوفيتي (3) والبرازيل (2) وإسبانيا (2) والأرجنتين (1).

وتفوق منتخب ألمانيا في ربع النهائي على لاتفيا ثم أقصى الولايات المتحدة الأمريكية في نصف النهائي قبل التفوق على صربيا.

وحجزت منتخبات ألمانيا وصربيا وكندا وأمريكا تأهلها مباشرة إلى الأولمبياد باريس 2024 من النسخة الحالية رفقة أستراليا واليابان وجنوب السودان وفرنسا.

وانتهى الربع الأول بتفوق صربي بنتيجة 26-23، وفي الربع الثاني تفوقت ألمانيا بنتيجة 24-21.

That stepback from Bogdan Bogdanovic was cold 🥶 He's up to 13 PTS in the second quarter. Watch the #FIBAWC Final on ESPN2! pic.twitter.com/1ySBQHVEHr — NBA (@NBA) September 10, 2023

الربع الثالث شهد اكتساحا ألمانيًا بالتفوق بنتيجة 22-10.

Schroder's change of pace and direction is simply ridiculous.#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/afsB49CcKt — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023

في الربع الرابع حاول الصربيون العودة حتى تقلص الفارق لنقطتين لكن منتخب ألمانيا استطاع إنهاء الشوط بنتيجة 20-14 ليتوج باللقب لأول مرة في تاريخه بنتيجة 83-77.

Undefeated. FOR THE FIRST TIME IN HISTORY, GERMANY ARE WORLD CHAMPIONS! 🏆#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/byh5sxYvA3 — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023

النسخة الحالية شهدت إنهاء منتخب مصر للمركز الـ 20 في الترتيب، كثاني أفضل منتخب إفريقي بعد جنوب السودان التي احتلت المركز السابع عشر.

وستقام النسخة المقبلة في قطر عام 2027 وتحمل رقم 20 حيث ستقام كأس العالم لكرة السلة لأول مرة في الشرق الأوسط.