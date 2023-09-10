سلة - أول ميدالية في التاريخ.. كندا تهزم أمريكا وتحقق برونزية كأس العالم

الأحد، 10 سبتمبر 2023 - 14:04

كتب : FilGoal

منتخب كندا لكرة السلة

حصد منتخب كندا على أول ميدالية في تاريخ كأس العالم لكرة السلة بعدما فاز على الولايات المتحدة الأمريكية في البطولة المقامة في اليابان والفلبين وإندونيسيا.

وفاز منتخب كندا على أمريكا بنتيجة 127-118 في مباراة مثيرة امتدت إلى الوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.

وكاد منتخب كندا أن ينهي المباراة لصالحه في الوقت الأصلي وقبل 4 ثواني فقط من انتهاء المواجهة عندما كان يتقدم بنتيجة 111-107.

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وحصل منتخب أمريكا على رميتين حرتين لصالح اللاعب ميكال بريدجز وسجل الأولى ثم أهدر الثانية وتابع الكرة سجل رمية ثلاثية في الثانية الأخيرة ليعادل النتيجة وتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي عاد منتخب كندا للتفوق وأنهى المباراة لصالحه وحصد الميدالية البرونزية.

وتعد الميدالية هي الأولى في تاريخ منتخب كندا لكرة السلة في بطولة كأس العالم، وهي أيضا أول مرة يصل فيها منتخب كندا لنصف نهائي البطولة.

بينما حصد منتخب أمريكا المركز الرابع لأول مرة منذ عام 1967.

وكانت آخر مرة فاز فيها منتخب أمريكا بلقب كأس العالم لكرة السلة في 2015.

وخاض منتخب أمريكا لكرة السلة أول بطولة تحت قيادة ستيف كير مدرب فريق جولدن ستيت واريورز والذي تولى المهمة خلفا للأسطورة المخضرم جريج بوبوفيتش والذي عمل معه كمساعد في السنوات الماضية.

وقاد بوبوفيتش منتخب أمريكا للمرة الأخيرة في أولمبياد طوكيو 2020 وقاد الولايات المتحدة للفوز بالميدالية الذهبية.

وتولى من بعده ستيف كير تدريب منتخب أمريكا، ويعاونه طاقم من نخبة المدربين في دوري NBA بقيادة إريك سبوليسترا مدرب ميامي هيت، وتايرون لو، مدرب لوس أنجلوس كليبرز.

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