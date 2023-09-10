استدعاء توريس ولاعب فياريال لمنتخب إسبانيا بدلا من أسينسيو وأولمو

الأحد، 10 سبتمبر 2023 - 12:25

كتب : FilGoal

فيران توريس فرنسا إسبانيا نهائي دوري الأمم

انضم الثنائي فيران توريس مهاجم برشلونة ولاعب وسط فياريال يريمي بينو لصفوف منتخب إسبانيا من أجل المشاركة في مباراة قبرص بتصفيات يورو 2024.

وتم استدعاء الثنائي بدلا من المصابين ماركو أسينسيو وداني أولمو.

وسريعا انضم توريس وبينو إلى تدريبات إسبانيا استعدادا لمباراة يوم الثلاثاء.

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وحقق منتخب إسبانيا فوزا كاسحا ضد جورجيا خارج القواعد في تصفيات يورو 2024 بنتيجة 7-1.

المباراة التي أقيمت في تيبلسي بجورجيا عرفت ثاني انتصار للاروخا في التصفيات الأوروبية من 3 مباريات حتى الآن.

المباراة شهدت مشاركة لامين جمال لأول مرة بقميص منتخب إسبانيا بل وتسجيله الهدف الأول ليصبح أصغر من يشارك ويسجل بقميص الماتادور تاريخيا.

وأصبح لامين أصغر لاعب يشارك ويسجل بقميص إسبانيا وفي تصفيات كأس أمم أوروبا عبر التاريخ بعمر 16 عاما و57 يوما.

كما أصبح ثالث أصغر لاعب يسجل بقميص منتخب بعد سام جونستون بعمر 15 عاما و160 يوما بقميص أيرلندا الشمالية، وجوزيف هورفاث مع المجر بعمر 16 عاما و12 يوما.

وارتقى الماتادور للمركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق 6 عن اسكتلندا المتصدرة من 4 مباريات.

فيما توقف رصيد جورجيا عند 4 نقاط بتكبد الهزيمة الثانية.

فيران توريس إسبانيا داني أولمو ماركو أسينسيو قبرص
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