استدعاء توريس ولاعب فياريال لمنتخب إسبانيا بدلا من أسينسيو وأولمو

انضم الثنائي فيران توريس مهاجم برشلونة ولاعب وسط فياريال يريمي بينو لصفوف منتخب إسبانيا من أجل المشاركة في مباراة قبرص بتصفيات يورو 2024.

وتم استدعاء الثنائي بدلا من المصابين ماركو أسينسيو وداني أولمو.

وسريعا انضم توريس وبينو إلى تدريبات إسبانيا استعدادا لمباراة يوم الثلاثاء.

وحقق منتخب إسبانيا فوزا كاسحا ضد جورجيا خارج القواعد في تصفيات يورو 2024 بنتيجة 7-1.

المباراة التي أقيمت في تيبلسي بجورجيا عرفت ثاني انتصار للاروخا في التصفيات الأوروبية من 3 مباريات حتى الآن.

المباراة شهدت مشاركة لامين جمال لأول مرة بقميص منتخب إسبانيا بل وتسجيله الهدف الأول ليصبح أصغر من يشارك ويسجل بقميص الماتادور تاريخيا.

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🤩🤩لامين جمال أصغر لاعب يشارك في تاريخ منتخب إسبانيا يبدأ مسيرته الدولية بأفضل طريقة#تصفيات_أمم_أوروبا #EuroQualifiers2024 pic.twitter.com/UUJXQPFWZ1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 8, 2023

وأصبح لامين أصغر لاعب يشارك ويسجل بقميص إسبانيا وفي تصفيات كأس أمم أوروبا عبر التاريخ بعمر 16 عاما و57 يوما.

كما أصبح ثالث أصغر لاعب يسجل بقميص منتخب بعد سام جونستون بعمر 15 عاما و160 يوما بقميص أيرلندا الشمالية، وجوزيف هورفاث مع المجر بعمر 16 عاما و12 يوما.

وارتقى الماتادور للمركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق 6 عن اسكتلندا المتصدرة من 4 مباريات.

فيما توقف رصيد جورجيا عند 4 نقاط بتكبد الهزيمة الثانية.

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