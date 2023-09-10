تنس - سيرينا ويليامز الجديدة.. كوكو جوف تتوج بلقب أمريكا المفتوحة

توجت الأمريكية كوكو جوف - 19 عاما - بلقب أمريكا المفتوحة للتنس في أول ألقابها للبطولات الكبرى "جراند سلام".

تغلبت جوف على أرينا سابالينكا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في المباراة النهائية.

وأطلقت الصحافة العالمية ومتابعي رياضة التنس لقب "سيرينا ويليامز الجديدة" على الأمريكية الشابة كوكو جوف.

ونجحت كوكو جوف في التتويج بأولى بطولات الجراند سلام بعد حصد لقب أمريكا المفتوحة لتصبح أصغر لاعبة أمريكية تحقق اللقب منذ سيرينا ويليامز.

وعن مقارنتها بسيرينا ويليامز أجابت جوف قبل أيام: "سيرينا هي سيرينا، هي الأفضل على مر العصور".

وشددت جوف "أتمنى أن أفعل نصف ما حققته سيرينا، ولكني لن أقارن نفسي بها لأنها شخص أتطلع لأكون مثله".

واختتمت جوف تعليقها على تلك المقارنة قائلة: "سيرينا هي قدوتي وأعتقد أن الندم الوحيد الذي سأمتلكه طوال حياتي هو عدم قدرتي على اللعب أمامها".

كوكو جوف من مواليد مارس 2004 وحققت لقبها الأول من بطولات جراند سلام في ثاني نهائي تصل إليه.

وكانت جوف قد حققت وصافة بطولة رولان جاروس في عام 2022.

وتعتبر جوف المصنفة السادسة عالميا بينما أفضل تصنيف عالمي وصلت إليه كان المركز الرابع في أكتوبر الماضي.