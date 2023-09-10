مواعيد مباريات الأحد 10 سبتمبر 2023.. استمرار التصفيات ونهائي كأس العالم للسلة

تشهد مباريات اليوم الأحد الموافق 10 من سبتمبر عددا من المنافسات في الألعاب المختلفة.

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تصفيات أمم إفريقيا

تستمر منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار في يناير المقبل.

وتقام ثلاث مباريات في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وتستضيف توجو منتخب كاب فيردي في تمام السابعة مساء.

وفي نفس التوقيت يلعب منتخب نيجيريا على ملعبه أمام ساو تومي.

وتختم مباريات اليوم عندما يحل منتخب الكونغو ضيفا على جامبيا في تمام العاشرة مساء.

تصفيات أمم أوروبا

تتواصل منافسات التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا بعدد من المباريات المرتقبة.

وتحل صربيا ضيفة على ليتوانيا في العاشرة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

بينما هولندا تحل ضيفة على أيرلندا في نفس التوقيت ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويستضيف منتخب ألبانيا نظيره بولندا في العاشرة غلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

كرة سلة

تختتم منافسات كأس العالم لكرة السلة 2023 بنهائي أوروبي بين ألمانيا وصربيا.

ويقام النهائي في الرابعة إلا ثلث ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

بينما تقام منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي أمريكا وكندا في الحادية عشر والنصف ظهرا.

تنس

تختتم منافسات بطولة أمريكا المفتوحة لرجال التنس بمواجهة قوية مرتقبة في تمام الحادية عشر مساء.

ويلتقي نوفاك دجوكوفيتش أمام دانييل ميديفيديف في المباراة النهائية.