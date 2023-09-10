تعيين إسلام شكري رئيساً لقطاع الناشئين بنادي مودرن فيوتشر

قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس، تعيين إسلام شكري في منصب رئيس قطاع الناشئين والأكاديميات بالنادي.

جاء ذلك القرار بعد اجتماع مع هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي، ضمن خطة تطوير القطاع واكتشاف المواهب.

ولعب إسلام شكري لأندية المقاولون العرب والإسماعيلي وليرس البلجيكي.

كما عمل شكري مدير بقطاع الناشئين والبراعم والأكاديميات بأندية وادي دجلة والنجوم والجزيرة والوحدة الإماراتي.

أعلن نادي مودرن فيوتشر تعيين علاء ميهوب مديرا للكرة.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان عبد الظاهر السقا في بيان رسمي رحيله عن منصبه، المدير الرياضي في فريق مودرن فيوتشر. (طالع التفاصيل)

وسبق لميهوب العمل مع الجهاز الفني للنادي الأهلي مع البرتغالي مانويل جوزيه وكذلك رئاسة اللجنة الفنية في الأهلي سابقا.

وتم تعيين هيثم عرابي في منصب الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر بقرار من وليد دعبس رئيس النادي الجديد.

وكان هيثم عرابي بدأ الموسم الماضي في منصب المدير الرياضي لنادي أسوان وأبرم العديد من الصفقات للفريق الأزرق.

بينما فيوتشر فأنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري المصري.

قبل أن يتم تغيير ملكية النادي لصالح وليد دعبس الذي أقدم أيضا على تغيير اسم النادي إلى مودرن فيوتشر.

وتولى البرتغالي ريكاردو فورمسينيو منصب المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر خلفا لـ علي ماهر الذي رحل لتدريب المصري.