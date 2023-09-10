تعيين إسلام شكري رئيساً لقطاع الناشئين بنادي مودرن فيوتشر

الأحد، 10 سبتمبر 2023 - 00:41

كتب : أحمد الخولي

فيوتشر - بيان رسمي

قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس، تعيين إسلام شكري في منصب رئيس قطاع الناشئين والأكاديميات بالنادي.

جاء ذلك القرار بعد اجتماع مع هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي، ضمن خطة تطوير القطاع واكتشاف المواهب.

ولعب إسلام شكري لأندية المقاولون العرب والإسماعيلي وليرس البلجيكي.

كما عمل شكري مدير بقطاع الناشئين والبراعم والأكاديميات بأندية وادي دجلة والنجوم والجزيرة والوحدة الإماراتي.

أعلن نادي مودرن فيوتشر تعيين علاء ميهوب مديرا للكرة.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان عبد الظاهر السقا في بيان رسمي رحيله عن منصبه، المدير الرياضي في فريق مودرن فيوتشر. (طالع التفاصيل)

وسبق لميهوب العمل مع الجهاز الفني للنادي الأهلي مع البرتغالي مانويل جوزيه وكذلك رئاسة اللجنة الفنية في الأهلي سابقا.

وتم تعيين هيثم عرابي في منصب الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر بقرار من وليد دعبس رئيس النادي الجديد.

وكان هيثم عرابي بدأ الموسم الماضي في منصب المدير الرياضي لنادي أسوان وأبرم العديد من الصفقات للفريق الأزرق.

بينما فيوتشر فأنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري المصري.

قبل أن يتم تغيير ملكية النادي لصالح وليد دعبس الذي أقدم أيضا على تغيير اسم النادي إلى مودرن فيوتشر.

وتولى البرتغالي ريكاردو فورمسينيو منصب المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر خلفا لـ علي ماهر الذي رحل لتدريب المصري.

فيوتشر مودرن فيوتشر إسلام شكري
نرشح لكم
بعد نهاية الأزمة.. جونيور أجاي يكشف موعد عودته لتدريبات سموحة بعد نهاية الراحة.. الأهلي يعود للتدريبات استعدادا للسوبر الإفريقية خبر في الجول - بلدية المحلة يستعير مدافع الاتحاد السكندري خبر في الجول - مدفع تسديد الكرة ولوحات متطورة.. وصول معدات تدريب الأهلي من 5 دول مختلفة خبر في الجول - الأهلي يجري الكشف الطبي على موديست في أوروبا.. وموقفه من السوبر الإفريقي طلائع الجيش يعلن عبر في الجول تعاقده مع مدافع الترجي السابق والده لـ في الجول: عمرو وردة اتفق مع فاركو وسيبدأ التدريبات في الغد طلائع الجيش يعلن عبر في الجول تعاقده مع المهاجم النيجيري شيكا
أخر الأخبار
ذكريات مؤلمة في بداية سباليتي.. إيطاليا تتعثر أمام مقدونيا بهدف زميل تريزيجيه 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
تعيين إسلام شكري رئيساً لقطاع الناشئين بنادي مودرن فيوتشر 55 دقيقة | الدوري المصري
لاعب "بايرن العالمي" لـ في الجول: "الاتصالات" يسيء معاملتي لإجباري على توقيع عقد بـ 7000 جنيه ساعة | الكرة المصرية
بعد نهاية الأزمة.. جونيور أجاي يكشف موعد عودته لتدريبات سموحة ساعة | الدوري المصري
بذكريات كأس العالم.. اليابان تقسو على ألمانيا برباعية ودية ساعة | الكرة الأوروبية
بعد نهاية الراحة.. الأهلي يعود للتدريبات استعدادا للسوبر الإفريقية ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - بلدية المحلة يستعير مدافع الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - مدفع تسديد الكرة ولوحات متطورة.. وصول معدات تدريب الأهلي من 5 دول مختلفة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 3 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر 4 المنافسون المحتملون للأهلي.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية بالكامل