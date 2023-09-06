عبد الظاهر السقا يعلن رحيله عن مودرن فيوتشر

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 15:58

كتب : محمد عبد العظيم

عبد الظاهر السقا

أعلن عبد الظاهر السقا في بيان رسمي رحيله عن منصبه، المدير الرياضي في فريق مودرن فيوتشر.

وكان فيوتشر قد أعلن تغيير اسمه إلى "مودرن فيوتشر".

وكشف عبد الظاهر السقا في بيان رسمي كالآتي:

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"في البداية الكل يعلم مدي حبي واحترامي لكيان نادي فيوتشر العظيم الذي ولد عملاقا منذ اليوم الأول في الدوري المصري بعد عمل شاق تكفلنا به جميعا لتحقيق مجد ونجاح لرؤية مشروع نادي رياضي متكامل ليس فقط في إدارته المحترمة وأجهزته الفنية واللاعبين بل في حجم الجهد والتعب والعمل الشاق الذي تم بإرادة المولي و توج في النهاية كأبطال لأول بطولة لكأس رابطة الأندية المصرية وأيضا المشاركة الإفريقية في أول موسم للنادي".

"منذ البداية كنت حريصا علي تأدية واجبي علي أكمل وجه، وخلق جو عام ملائم للنجاح بصفتي المدير الرياضي للنادي ومن ثم نجحنا في تشكيل جهاز فني متكامل قادر علي اختيار اللاعبين المميزين وضمهم للنادي، كما ساهمت في تقديم لاعبين مميزين للمنتخبات الوطنية".

"وأتذكر جميع التحديات التي كللت بالنجاح علي مدار موسمين سابقين بفضل الإدارة المحترفة وروح اللاعبين المميزين الذي نتج عنها أسرة واحدة هدفها وضع اسم فيوتشر في المكان المناسب بين الأندية المصرية، وحرصا مني علي الثقة والصلاحيات التي منحتني إياها الإدارة منذ اليوم الأول والتي انعكست علي نتائج الفريق علي مدار موسمين و التي أصبحت مسار استحسان وتقدير من كافة العاملين في الوسط الرياضي وجماهير كرة القدم فقد قررت الاعتذار عن استكمال مهمتي حرصا مني علي خلق كوادر جديدة وعلي المصلحة العامة للفريق".

"و أخيرا فإن الكلمات لا تعبر عن مشاعري الجياشة تجاه كيان نادي فيوتشر واعتبر نفسي ابنا لهذا الكيان الذي لن أبخل عليه بالمساعدة من خارج الخطوط وأتوجه بالشكر لجميع القائمين علي النادي وأتمني لهم التوفيق في المرحلة القادمة".

وتم تعيين هيثم عرابي في منصب الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر بقرار من وليد دعبس رئيس النادي الجديد.

وكان هيثم عرابي بدأ الموسم الماضي في منصب المدير الرياضي لنادي أسوان وأبرم العديد من الصفقات للفريق الأزرق.

بينما فيوتشر فأنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري المصري.

قبل أن يتم تغيير ملكية النادي لصالح وليد دعبس الذي أقدم أيضا على تغيير اسم النادي إلى مودرن فيوتشر.

وتولى البرتغالي ريكاردو فورمسينيو منصب المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر خلفا لـ علي ماهر الذي رحل لتدريب المصري.

فيوتشر مودرن فيوتشر عبد الظاهر السقا
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