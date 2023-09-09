تصفيات أمم إفريقيا - الكونغو الديمقراطية تقصي السودان ومهاجم بيراميدز يسجل.. 21 متأهلا و3 مقاعد متبقية

فشل منتخب السودان في التأهل كأس أمم إفريقيا 2023 بسبب خسارته أمام مضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، في ختام منافسات المجموعة التاسعة للتصفيات.

وتأخر انطلاق مباراة السودان أمام الكونغو الديمقراطية لقرابة 45 دقيقة.

سجل للكونغو الديمقراطية ثيو بونجوندا في الدقيقة 8 وفيستون مايلي مهاجم بيراميدز الجديد في الدقيقة 87.

وكان منتخب السودان بحاجة للفوز بأي نتيجة للتأهل.

على الجانب الآخر تغلب منتخب موريتانيا على الجابون بهدفين مقابل هدف وحيد.

المهمة سهلت في البداية بطرد الحارس الجابوني جان أمونوم في الدقيقة الخامسة ببطاقة حمراء مباشرة.

وسجل حمية الطنجي هدف موريتانيا الأول في الدقيقة 30، فيما أضاف أبو بكر كامارا الهدف الثاني في الدقيقة 42، بينما قلص ديدييه ندونج الفارق في الدقيقة 91.

بذلك يتصدر منتخب الكونغو الديمقراطية المجموعة برصيد 12 نقطة، يليه موريتانيا بـ 10 نقاط.

فيما فشلت الجابون في التأهل بـ 7 نقاط، وتذيل منتخب السودان المجموعة برصيد 6 نقاط.

وبذلك يتأهل منتخب موريتانيا للمرة الثالثة في تاريخه، والثالثة على التوالي بعد نسختي 2019 في مصر و2021 في الكاميرون.

فيما تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى البطولة للمرة رقم 20 في تاريخه، وسبق له التتويج مرتين في 1968 و1974، تحت مسمى الكونغو كينشاسا.

المتأهلون حتى الآن إلى كأس أمم إفريقيا 2023:

1- كوت ديفوار (المستضيف)

2- المغرب

3-الجزائر

4-جنوب إفريقيا

5- السنغال

6- بوركينا فاسو

7- تونس

8- مصر

9- زامبيا

10- غينيا الإستوائية

11- نيجيريا

12- غينيا بيساو

13- كاب فيردي

14- مالي

15- غينيا

16- غانا

17- أنجولا

18- تنزانيا

19- موزمبيق

20- موريتانيا

21- الكونغو الديمقراطية

المقاعد المتبقية:

2 من ناميبيا والكاميرون وبوروندي في المجموعة الثالثة: ناميبيا تتصدر (5 نقاط) وأنهت مبارياتها، والمباراة الأخيرة بين الكاميرون وبوروندي (4 نقاط لكل منهما) في 12 سبتمبر.

1 من جامبيا والكونغو في المجموعة السابعة: جامبيا تملك 9 نقاط والكونغو 6 نقاط. الكونغو متفوقة في المواجهات المباشرة (1-0 ذهابا) وتحتاج للفوز إيابا من أجل التأهل، أي نتيجة أخرى تكفي جامبيا للتأهل. المباراة تُقام في 10 سبتمبر.