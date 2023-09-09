الثالثة على التوالي.. منتخب موريتانيا يفوز على الجابون ويتأهل لـ كأس الأمم الإفريقية

حسم منتخب موريتانيا تأهله لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بعد الفوز على الجابون في الجولة الأخيرة من التصفيات بهدفين مقابل هدف.

التأهل كان هو الثالث في تاريخ منتخب موريتانيا والثالث على التوالي.

المباراة أقيمت على ملعب شيخ ولد بوديا في موريتانيا.

تعرض حارس الجابون جيان أمونومي للطرد في الدقيقة الخامسة بعد استدخام المرفق في الاعتداء على حارس موريتانيا.

وتقدم منتخب موريتانيا بالهدف الأول في الدقيقة الـ 30 بعدما انفرد هيماي تانجي بالمرمى مستغلا تمريرة من بودا موشين.

وفي الدقيقة الـ 42 أضاف أبو بكر كامارا الهدف الثاني لموريتانيا قبل نهاية الشوط الأول.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء جديدة ولكن تلك المرة كانت للاعب موريتانيا حسن حبيب الذي حصل على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة الـ 85.

وقلص منتخب الجابون الفارق عن طريق ديدييه ندون بعد خطا كبير من حارس مرمى موريتانيا الذي أوقع كرة سهلة داخل المرمى.

وكاد منتخب الجابون أن يتعادل في الثواني الأخيرة ولكن الحارس أصلح الخطأ وتألق في التصدي.

المباراة شهدت مشاركة بيير إيميريك أوباميانج برفقة الجابون في أول مشاركة بعد التراجع عن قرار الاعتزال الدولي.

وفي مباراة أخرى تقام بنفس التوقيت يتقدم منتخب الكونغو الديموقراطية على السودان بهدف دون مقابل ليقترب من حسم البطاقة الثانية من المجموعة.