حوار هالاند: لا أنافس مبابي.. وكل أوروبا تريد إسقاط مانشستر سيتي

لا يعتقد إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي أنه في حالة منافسة مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، وأن كل لاعب منهما يركز في تحقيق الإنجازات مع فريقه دون النظر للمنافسة مع الآخر.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وأجرى هالاند حوارا مطولا مع جريدة ليكيب الفرنسية، تحدث خلاله عن منافسة مانشستر سيتي في أوروبا وكيف يتعامل مع جوسيب جوارديولا مدربه في مانشستر سيتي والعديد من الأمور الأخرى.

وقال هالاند: "عند وصولي إلى مانشستر سيتي كان هناك الكثير من الأقاويل وأنني لن أنجح مع الفريق لأن جوارديولا يلعب بدون مهاجم صريح، والآن تم إثبات العكس وأنا سعيد لأنني لا أقرأ الكثير من الصحافة لكني أيضا لا أعيش في كهف ".

وأضاف "أعتقد أنني أظهرت للناس قدرتي على العمل وأن مانشستر سيتي يمكنه لعب كرة قدم رائعة في وجودي".

وواصل "سيكون من الصعب أن يقدم مانشستر سيتي أداء أفضل هذا الموسم لأننا في الموسم الماضي حققنا ثلاثية تاريخية والجميع يتوقع لنا المزيد، لكن هذا الأمر سيكون أكثر خطورة لأن أوروبا كلها تريد إسقاطنا الآن".

وأردف "أركز كل يوم لأن بيب يطلب منك الكثير، لا يمكنك الاسترخاء من مدرب متطلب مثله، الأمر أشبه بأن يكون لديك امتحان كل أسبوع لأن المباراة ستحدد ما إذا كنت مستعدا بشكل جيد أم لا".

وأوضح "الفوز على ريال مدريد برباعية ربما يكون أفضل مباراة في تاريخ مانشستر سيتي، في ذلك اليوم أتيحت لي فرصتين للتسجيل ولكن كورتوا كان يلعب إحدى أفضل مباريات حياته".

واستطرد "الناس تقارن هالاند ومبابي بـ ميسي وكريستيانو، ولكن يجب أن تكون حذرا وتشير إلى ما حققه رونالدو وميسي وأيضا أن تتذكر أنهما يفعلان ذلك حتى الآن ولا يزالوا لاعبين رائعين وأشعر بالفخر لأنني تمكنت من رؤية بطلين مثلهما".

وشدد "المنافسة مع مبابي؟ أنا لا أتحدث عن نفسي ضد لاعبين آخرين هذه ليست طريقتي، أنا أركز فقط على نفسي وأسعى لأن أكون أفضل كل يوم وأواصل الاستمتاع بما أقدمه وأن أكون أفضل نسخة من نفسي".

وأفصح "علاقي مع جوارديولا جيدة جدا بالطبع، هو متطلب للغاية في عمله ومباشر وصادق جدا في كلامه، ويمكننا أن نقول في بعض الأحيان إن الأمر يكون وحشيا وأنا أقدر ذلك لأنه يظهر أنه يركز بقوة، فهو ليس لطيفا دائما ولكنه في نفس الوقت يجعلك تواجه الحقيقة وأنا أعلم أن الغرض من ذلك أن يجعلك لاعبا أفضل".

اللاعب النرويجي تابع "أشاهد الكثير من المباريات في التلفزيون وبالمناسبة شاهدت الظهور الأول لـ بيلينجهام مع ريال مدريد وجعلني سعيدا جدا حقا".

وأكد "أنا شغوف بكرة القدم وهذا ما أحبه، أحببت ذلك دائما ويمكنك القول إن كرة القدم تأخذ كل وقتي سواء على المستوى المهني أو حتى حياتي الشخصية، أحب لعب أيضا بالكرة الصغيرة في الحديقة مع أختي الصغيرة".

وعن منتخب بلاده قال: "النرويج بلد صغير لا يتجاوز عدد سكانها 5.5 مليون نسمة، لذلك فالأمر ليس سهلا في كرة القدم، أحلم بالمشاركة في كأس العالم واليورو، وأتخيل أننا نفوز فالأمر ليس مستحيلا، ولكن مهلا في الوقت الحالي نحن نقاتل من أجل التأهل لليورو وهذا هو هدفي".

وأتم تصريحاته قائلا: "عندما أخرجني بيب أمام لايبزج بعد أن سجلت 5 أهداف شعرت بالإحباط لأن الفرصة قد لا تأتي مرة أخرى لكسر هذا الرقم، لكني لا أشتكي على الإطلاق وأكن احتراما كبيرا لـ ألفاريز الذي دخل بدلا مني وقدم مستوى جيد، وربما ستتاح لي فرصة أخرى لتحطيم هذا الرقم، من يدري".