المتأهل الـ 19 في الوقت القاتل.. موزمبيق إلى كأس أمم إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخها

السبت، 09 سبتمبر 2023 - 18:30

كتب : FilGoal

موزمبيق

حسم منتخب موزمبيق صراعه المباشر على بطاقة التأهل أمام ضيفه بنين في الجولة الأخيرة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وفاز منتخب موزمبيق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث أتى هدف الفوز في الدقيقة 95 بتوقيع كليسيو بوكي.

تقدم منتخب بنين على مضيفه في الدقيقة 20 بهدف ستيف موني من ركلة جزاء أشعل الأجواء، حيث كانت بنين بحاجة للفوز لأجل التأهل.

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ولكن موزمبيق ردت سريعا بهدفي ويتي وريكاردو جيماريش في الدقيقتين 27 و31، قبل أن تتعادل بنين في الدقيقة 50 بهدف جوديل دوسو.

الفوز رفع رصيد موزمبيق إلى 10 نقاط في المركز الثاني، وراء منتخب السنغال المتصدر (13 نقطة) والذي يخوض مباراة أخيرة تحصيل حاصل أمام رواندا المتذيل (نقطتين).

فيما تجمد رصيد بنين عند 5 نقاط لتفقد الفرصة الأخيرة، حيث كان الفوز يكفيها لتتأهل بـ 8 نقاط ويتجمد رصيد موزمبيق في تلك الحالة عند 7 نقاط.

وبذلك يتأهل منتخب موزمبيق إلى كأس أمم إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه.

المشاركة الأولى أتت في 1986 على أرض مصر، ثم تأهل في 1996 و1998 تواليا، وجاءت مشاركته الأخيرة في 2010.

وتتبقى 5 مقاعد تُحسم خلال الأيام المقبلة للتأهل لأمم إفريقيا 2023.

المتأهلون حتى الآن إلى كأس أمم إفريقيا 2023:

1- كوت ديفوار (المستضيف)

2- المغرب

3-الجزائر

4-جنوب إفريقيا

5- السنغال

6- بوركينا فاسو

7- تونس

8- مصر

9- زامبيا

10- غينيا الإستوائية

11- نيجيريا

12- غينيا بيساو

13- كاب فيردي

14- مالي

15- غينيا

16- غانا

17- أنجولا

18- تنزانيا

19- موزمبيق

المقاعد المتبقية:

2 من ناميبيا والكاميرون وبوروندي في المجموعة الثالثة: ناميبيا تتصدر (5 نقاط) وأنهت مبارياتها، والمباراة الأخيرة بين الكاميرون وبوروندي (4 نقاط لكل منهما) في 12 سبتمبر.

1 من جامبيا والكونغو في المجموعة السابعة: جامبيا تملك 9 نقاط والكونغو 6 نقاط. الكونغو متفوقة في المواجهات المباشرة (1-0 ذهابا) وتحتاج للفوز إيابا من أجل التأهل، أي نتيجة أخرى تكفي جامبيا للتأهل. المباراة تُقام في 10 سبتمبر.

2 من الكونغو الديمقراطية وموريتانيا والجابون والسودان في المجموعة التاسعة: الكونغو الديمقراطية تتصدر بـ 9 نقاط وتواجه السودان في المركز الأخير بـ 6 نقاط، بينما تلعب موريتانيا ضد الجابون ولكل منهما 7 نقاط. مباريات المجموعة تُلعب اليوم 9 سبتمبر.

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