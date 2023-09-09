خبر في الجول - أبو العينين يطلب عدم الاستمرار في منصب طبيب الأهلي

السبت، 09 سبتمبر 2023 - 15:33

كتب : أحمد الخولي

تامر أبو العينين طبيب الأهلي

تقدم تامر أبو العينين طبيب الأهلي بطلب عدم استمراره في منصبه حسبما علم FilGoal.com.

ومن المنتظر إعلان الأهلي عن طبيب الفريق الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة قبل السفر للسعودية لخوض السوبر الإفريقي.

وتولى أبو العينين المنصب خلفا لـ أحمد أبو عبلة الذي رحل بعد نهاية الموسم المنقضي.

أخبار متعلقة:
عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم تعاقده مع ظهير الاتفاق الإماراتي خبر في الجول - خروج رباعي الأهلي وبوبو من معسكر منتخب مصر بعد لقاء إثيوبيا أسعار تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر

ورافق أبو العينين فريق الأهلي في معسكر النمسا استعدادا للموسم الجديد.

وكان أبو عبلة مهمة تولى طبيب الأهلي خلفا لخالد محمود الذي انتقل للعمل مع أهلي جدة السعودي في نوفمبر 2020.

وبدأ أحمد أبو عبلة مسيرته مع الأهلي في نهاية ديسمبر 2020 حتى أغسطس 2023.

تامر أبو العينين طبيب الأهلي الأهلي
نرشح لكم
عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم تعاقده مع ظهير الاتفاق الإماراتي دغموم لـ في الجول: رشحت قناوي لـ المصري.. والنادي في انتظار موقف اللاعب في الجزائر علاء ميهوب مديرا لـ الكرة في مودرن فيوتشر طبيب الزمالك: تعافي الونش يسير بخطى ثابتة.. وموقف ثلاثي الفريق أمام أرتا سولار مدرب الزمالك: البداية المتأخرة لفترة الإعداد مدروسة.. وفتوح سيجدد عقده 100% مران الزمالك - عودة أوسوريو.. وتدريبات تأهيلية لـ شيكابالا وعواد والسيسي وصول بعثة المصري إلى برج العرب بعد نهاية معسكر المغرب
أخر الأخبار
على رأسهم الأهلي والزمالك وريال مدريد.. أندية العالم يدعمون المغرب بعد الزلزال المدمر 12 دقيقة | الوطن العربي
خبر في الجول - أبو العينين يطلب عدم الاستمرار في منصب طبيب الأهلي ساعة | الدوري المصري
عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي ساعة | الكرة المصرية
هاري كين يكشف الفارق بين بايرن ميونيخ وتوتنام ساعة | الكرة الأوروبية
المغرب يعلن تأجيل مباراة ليبيريا لوقت لاحق ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم تعاقده مع ظهير الاتفاق الإماراتي ساعة | ميركاتو
أسعار تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر من كاف لـ في الجول: المغرب يطلب تأجيل مواجهة ليبيريا.. والقرار خلال ساعات 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر 4 المنافسون المحتملون للأهلي.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية بالكامل