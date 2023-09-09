خبر في الجول - أبو العينين يطلب عدم الاستمرار في منصب طبيب الأهلي
السبت، 09 سبتمبر 2023 - 15:33
كتب : أحمد الخولي
تقدم تامر أبو العينين طبيب الأهلي بطلب عدم استمراره في منصبه حسبما علم FilGoal.com.
ومن المنتظر إعلان الأهلي عن طبيب الفريق الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة قبل السفر للسعودية لخوض السوبر الإفريقي.
وتولى أبو العينين المنصب خلفا لـ أحمد أبو عبلة الذي رحل بعد نهاية الموسم المنقضي.
ورافق أبو العينين فريق الأهلي في معسكر النمسا استعدادا للموسم الجديد.
وكان أبو عبلة مهمة تولى طبيب الأهلي خلفا لخالد محمود الذي انتقل للعمل مع أهلي جدة السعودي في نوفمبر 2020.
وبدأ أحمد أبو عبلة مسيرته مع الأهلي في نهاية ديسمبر 2020 حتى أغسطس 2023.
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