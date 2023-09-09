المغرب يعلن تأجيل مباراة ليبيريا لوقت لاحق

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل مواجهة ليبيريا في الجولة الختامية من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وكان مقررا أن يلتقي منتخب المغرب مع ليبيريا في مدينة أغادير المغربية اليوم السبت في العاشرة مساءً.

ويأتي ذلك بسبب الزلزال الذي ضرب المغرب مساء أمس الجمعة بقوة 6.9 على مقياس ريختر.

وجاء بيان الاتحاد المغربي:

"على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء يومه السبت 9 سبتمبر 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري، برسم الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم – كوت ديفوار 2024؛ إلى وقت لاحق، وذلك بتوافق مع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وبعد هذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة كرة القدم الوطنية، بأحر التعازي إلى أسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وصرّح مصدر من كاف لـ FilGoal.com في وقت سابق: "الاتحاد المغربي تقدم بطلب رسمي لتأجيل مباراة ليبيريا".

وأضاف "تواصل كاف مع الاتحاد الليبيري ولديهم ترحيب بتأجيل اللقاء".

ولم يُعلن بعد عن موعد المباراة الجديد.

وبحسب وكالة الأنباء المغربية ارتفع عدد الوفيات إلى 820 خالة مع وجود 672 إصابة من بينها 205 خطيرة حتى الوقت الحالي.

وأعلن الاتحاد الإسباني عبر منصة "إكس" تويتر سابقا: "سيتم الوقوف دقيقة صمت في جميع مباريات الجولة الـ 5 والـ 6 من الدوري الإسباني حدادا على ضحايا الزلزال بالمغرب".

وحسم منتخب المغرب من قبل تأهله لنهائيات أمم إفريقيا ويمتلك في رصيده 6 نقاط.

ويتواجد منتخب المغرب في المركز الثاني خلف جنوب إفريقيا المتصدرة برصيد 7 نقاط.

يذكر أن المجموعة تضم 3 فرق فقط ويتذيل منتخب ليبيريا الترتيب بنقطة واحدة.