مصدر من كاف لـ في الجول: المغرب يطلب تأجيل مواجهة ليبيريا.. والقرار خلال ساعات

السبت، 09 سبتمبر 2023 - 13:58

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب المغرب

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تقدم طلب الاتحاد المغربي لتأجيل مواجهة ليبيريا في الجولة الختامية من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

ويلتقي منتخب المغرب مع ليبيريا في مدينة أغادير المغربية اليوم السبت في العاشرة مساءً.

ويأتي ذلك بسبب الزلزال الذي ضرب المغرب مساء أمس الجمعة بقوة 6.9 على مقياس ريختر.

أخبار متعلقة:
الدوري الإسباني: دقيقة صمت في الجولتين المقبلتين حدادا على ضحايا زلزال المغرب وصول بعثة المصري إلى برج العرب بعد نهاية معسكر المغرب ضربة قوية لـ مانشستر يونايتد.. أمرابط خارج معسكر المغرب بسبب الإصابة صانع ضربة المغرب الأولى في المونديال.. صابيري ينتقل إلى الفيحاء السعودي

مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "الاتحاد المغربي تقدم بطلب رسمي لتأجيل مباراة ليبيريا".

وأضاف "تواصل كاف مع الاتحاد الليبيري ولديهم ترحيب بتأجيل اللقاء".

وأتم "القرار النهائي بشأن المباراة سيصدر خلال الساعات القليلة المقبلة".

وبحسب وكالة الأنباء المغربية ارتفع عدد الوفيات إلى 820 خالة مع وجود 672 إصابة من بينها 205 خطيرة حتى الوقت الحالي.

وأعلن الاتحاد الإسباني عبر منصة "إكس" تويتر سابقا: "سيتم الوقوف دقيقة صمت في جميع مباريات الجولة الـ 5 والـ 6 من الدوري الإسباني حدادا على ضحايا الزلزال بالمغرب".

وحسم منتخب المغرب من قبل تأهله لنهائيات أمم إفريقيا ويمتلك في رصيده 6 نقاط.

ويتواجد منتخب المغرب في المركز الثاني خلف جنوب إفريقيا المتصدرة برصيد 7 نقاط.

يذكر أن المجموعة تضم 3 فرق فقط ويتذيل منتخب ليبيريا الترتيب بنقطة واحدة.

منتخب المغرب تصفيات أمم إفريقيا ليبيريا
نرشح لكم
المغرب يعلن تأجيل مباراة ليبيريا لوقت لاحق أسعار تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر مواعيد مباريات السبت 9 سبتمبر 2023.. تصفيات يورو 2024 وإفريقيا 2023 ومصر أمام المغرب جهاد جريشة يكشف أزمته مع اتحاد الكرة بشأن ترشحه لـ كاف مصطفى فتحي: حسمنا التأهل ولكننا منتخب مصر.. واللعب من عدمه ليس قراري فيتوريا يواصل تعزيز رقمه.. مصر تنتصر على إثيوبيا بهدف مصطفى فتحي انتهت تصفيات أمم إفريقيا - مصر (1) (0) إثيوبيا.. فوز جديد تشكيل إثيوبيا - لاعب وسط الجونة السابق أساسي ضد مصر.. وبيكلي على الدكة
أخر الأخبار
المغرب يعلن تأجيل مباراة ليبيريا لوقت لاحق 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم تعاقده مع ظهير الاتفاق الإماراتي 14 دقيقة | ميركاتو
أسعار تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من كاف لـ في الجول: المغرب يطلب تأجيل مواجهة ليبيريا.. والقرار خلال ساعات 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
دغموم لـ في الجول: رشحت غناوي لـ المصري.. والنادي في انتظار موقف اللاعب في الجزائر ساعة | الكرة المصرية
الدوري الإسباني: دقيقة صمت في الجولتين المقبلتين حدادا على ضحايا زلزال المغرب ساعة | الكرة الأوروبية
علاء ميهوب مديرا لـ الكرة في مودرن فيوتشر ساعة | الدوري المصري
فيفا: بأرقام قياسية.. الدوري السعودي خلف الإنجليزي في الأكثر إنفاقا على الانتقالات ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر 4 المنافسون المحتملون للأهلي.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية بالكامل