مصدر من كاف لـ في الجول: المغرب يطلب تأجيل مواجهة ليبيريا.. والقرار خلال ساعات

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تقدم طلب الاتحاد المغربي لتأجيل مواجهة ليبيريا في الجولة الختامية من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

ويلتقي منتخب المغرب مع ليبيريا في مدينة أغادير المغربية اليوم السبت في العاشرة مساءً.

ويأتي ذلك بسبب الزلزال الذي ضرب المغرب مساء أمس الجمعة بقوة 6.9 على مقياس ريختر.

مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "الاتحاد المغربي تقدم بطلب رسمي لتأجيل مباراة ليبيريا".

وأضاف "تواصل كاف مع الاتحاد الليبيري ولديهم ترحيب بتأجيل اللقاء".

وأتم "القرار النهائي بشأن المباراة سيصدر خلال الساعات القليلة المقبلة".

وبحسب وكالة الأنباء المغربية ارتفع عدد الوفيات إلى 820 خالة مع وجود 672 إصابة من بينها 205 خطيرة حتى الوقت الحالي.

وأعلن الاتحاد الإسباني عبر منصة "إكس" تويتر سابقا: "سيتم الوقوف دقيقة صمت في جميع مباريات الجولة الـ 5 والـ 6 من الدوري الإسباني حدادا على ضحايا الزلزال بالمغرب".

وحسم منتخب المغرب من قبل تأهله لنهائيات أمم إفريقيا ويمتلك في رصيده 6 نقاط.

ويتواجد منتخب المغرب في المركز الثاني خلف جنوب إفريقيا المتصدرة برصيد 7 نقاط.

يذكر أن المجموعة تضم 3 فرق فقط ويتذيل منتخب ليبيريا الترتيب بنقطة واحدة.