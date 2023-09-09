الدوري الإسباني: دقيقة صمت في الجولتين المقبلتين حدادا على ضحايا زلزال المغرب

السبت، 09 سبتمبر 2023 - 13:33

كتب : FilGoal

لا ليجا

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" الوقوف لمدة دقيقة خلال مباريات الجولتين الخامسة والسادية من المسابقة حدادا على ضحايا الزلزال بالمغرب.

وضرب زلزال مدمر قوته 7 درجات على مقياس ريختر عدد من المدن المغربية خلال الساعات الماضية، أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا.

وقال لا ليجا عبر منصة "إكس" تويتر سابقا: "سيتم الوقوف دقيقة صمت في جميع مباريات الجولة الـ 5 والـ 6 من الدوري الإسباني حدادا على ضحايا الزلزال بالمغرب".

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كما أصدر عدد من الأندية الإسبانية بيانات أعربوا من خلالها عن تضامنهم مع ضحايا الزلزال.

وقال ريال مدريد في يبان رسمي: "يعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن عميق استيائهم وتضامنهم مع ضحايا الزلزال الذي تعرض له المغرب في الساعات الأخيرة".

وأضاف "يود نادينا أن يعبر عن تعازيه وتعاطفه لأسر المتوفين ولكل الشعب المغربي. وبالمثل، نتمنى الشفاء العاجل للجرحى، الذين ننقل إليهم كل قوتنا ودعمنا".

كما قال برشلونة عبر حسابه: " نحن نادي برشلونة نرسل دعمنا وتضامننا لضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب".

وكتب أتليتكو مدريد عبر حسابه: " خالص تعازينا لأسر الذين لقوا حتفهم في الزلزال الذي ضرب المغرب وكل دعمنا للشعب المغربي".

الدوري الإسباني
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