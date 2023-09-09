علاء ميهوب مديرا لـ الكرة في مودرن فيوتشر

أعلن نادي مودرن فيوتشر تعيين علاء ميهوب مديرا للكرة.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان عبد الظاهر السقا في بيان رسمي رحيله عن منصبه، المدير الرياضي في فريق مودرن فيوتشر. (طالع التفاصيل)

جاء ذلك القرار بعد اجتماع مع هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي ضمن خطة عمل للموسم القادم من أجل منافسة الفريق على العديد من البطولات محليا والكونفدرالية.

وسبق لميهوب العمل مع الجهاز الفني للنادي الأهلي مع البرتغالي مانويل جوزيه وكذلك رئاسة اللجنة الفنية في الأهلي سابقا.

وتم تعيين هيثم عرابي في منصب الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر بقرار من وليد دعبس رئيس النادي الجديد.

وكان هيثم عرابي بدأ الموسم الماضي في منصب المدير الرياضي لنادي أسوان وأبرم العديد من الصفقات للفريق الأزرق.

بينما فيوتشر فأنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري المصري.

قبل أن يتم تغيير ملكية النادي لصالح وليد دعبس الذي أقدم أيضا على تغيير اسم النادي إلى مودرن فيوتشر.

وتولى البرتغالي ريكاردو فورمسينيو منصب المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر خلفا لـ علي ماهر الذي رحل لتدريب المصري.