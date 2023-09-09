الدوري السعودي – النصر يستعيد فوفانا وتاليسكا

استعاد الجهاز الفني لنادي النصر السعودي بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو خدمات الثنائي أندرسون تاليسكا وسيكو فوفانا.

ويستعد النصر لمواجهة الرائد يوم السبت المقبل ضمن الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي.

فيما يلعب الفريق السعودي ضد برسبوليس الإيراني يوم 19 سبتمبر الجاري ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وعاد تاليسكا وفوفانا للمشاركة في تدريبات النصر بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا.

كما عاد علي لاجامي مدافع النصر للمشاركة في التدريبات الجماعية بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة التعاون بالجولة الثانية من الدوري السعودي.

وباتت صفوف النصر شبه مكتملة قبل استئناف مسابقة الدوري وكذلك بداية المشوار في دوري أبطال آسيا.

وينتظر نادي النصر عودة لاعبيه الدوليين وعلى رأسهم قائد الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويحتل النصر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط.