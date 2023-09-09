تصفيات يورو 2024 - البرتغال تنتصر واسكتلندا تعزز الصدارة.. وسجل كرواتيا التاريخي مستمر

السبت، 09 سبتمبر 2023 - 01:04

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - البرتغال

لا مفاجأت في ثاني أيام تصفيات يورو 2024، حيث فاز منتخب البرتغال وكرواتيا واسكتلندا خلال التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري.

وعزز البرتغاليون صدارتهم بالعلامة الكاملة بالفوز على سلوفاكيا خارج القواعد بهدف دون رد.

سجل هدف اللقاء الوحيد: برونو فيرنانديز في الدقيقة 43 بتسديدة أرضية قوية.

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وتحصل كريستيانو رونالدو على بطاقة صفراء سيغيب على إثرها عن المباراة المقبلة.

ارتفع رصيد رفاق رونالدو لـ 15 نقطة وتوقف رصيد سلوفاكيا عند 10 نقاط.

وواصل منتخب لوكسمبورج مفاجأته وحقق الفوز على إيسلندا بنتيجة 3-1 ووصل للنقطة العاشرة في المركز الثالث.

وحقق منتخب البوسنة ثاني انتصاراته في المجموعة بالفوز على ليشتنشتاين بنتيجة 2-1.

وتقدم أصحاب الأرض عن طريق إدين دجيكو في الدقيقة الثالثة، ثم تعزز التقدم بهدف عكسي في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 21 سجل ساندرو فولفينجر بطريقة صاروخية رائعة سكنت شباك البوسنة، وهو الهدف الأول والوحيد لهم بعد 5 مباريات في التصفيات الأوروبية.

الفوز رفع رصيد البوسنة لـ 6 نقاط في المركز الرابع بينما تظل ليشتنشتاين بدون رصيد.

وفي المجموعة الأولى والتي تضم أيضا إسبانيا، واصل منتخب اسكتلندا بدايته القوية ووضع قدما في يورو 2024 بالفوز خارج أرضه على قبرص بثلاثية دون رد.

وافتتح سكوت مكتوميناي التسجيل لمنتخب بلاده ليصل للهدف السادس في التصفيات في الصدارة رفقة راسموس هويلوند وروميلو لوكاكو.

ووصل منتخب اسكتلندا لـ 15 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن إسبانيا التي اكتسحت المستضيفة جورجيا بسباعية مقابل هدف.

وفي المجموعة الرابعة، فرط منتخب تركيا في نقطتين على ميدانه بالتعادل مع أرمينيا بهدف لكل فريق.

تأخر الأتراك في الشوط الثاني وأدركوا التعادل في الدقيقة 88 عن طريق بيرتوج يليدريم.

وأصبح التركي الشاب اللاعب رقم 43 الذي يسجل في مباراته الأولى مع منتخب بلاده.

نقطة رفعت رصيد تركيا لـ 10 نقاط في الصدارة، وتراجع منتخب أرمينيا للمركز الثالث برصيد 7 نقاط.

وارتقى منتخب كرواتيا للوصافة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات مستفيدا من الفوز بخماسية على لاتفيا.

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برونو بيتكوفيتش سجل ثنائية في الشوط الأول، وصنع هدفا سجله لوكا إيفانوستيش.

وفي الشوط الثاني سجل أندري كراماريتش وماريو باشاليتيش الهدفين الرابع والخامس على الترتيب.

انتصار عزز من سجل كرواتيا التاريخي بدون خسارة في التصفيات الأوروبية بـ 28 انتصار و9 تعادلات.

البرتغال كرواتيا تصفيات يورو 2024
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