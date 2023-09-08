لامين جمال يكتب التاريخ مع إسبانيا ويساهم في سباعية ضد جورجيا

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 21:49

كتب : FilGoal

لامين جمال - إسبانيا

كتب لامين جمال التاريخ بقميص منتخب إسبانيا في فوز كاسح ضد جورجيا خارج القواعد في تصفيات يورو 2024 بنتيجة 7-1.

المباراة التي أقيمت في تيبلسي بجورجيا عرفت ثاني انتصار للاروخا في التصفيات الأوروبية من 3 مباريات حتى الآن.

المباراة شهدت مشاركة لامين جمال لأول مرة بقميص منتخب إسبانيا بل وتسجيله الهدف الأول ليصبح أصغر من يشارك ويسجل بقميص الماتادور تاريخيا.

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رباعية في الشوط الأول

في الدقيقة 22 افتتح ألفارو موراتا التسجيل بعد عرضية متقنة من ماركو أسنسيو.

هدف فتح الباب لسيل من الأهداف.

بعد 5 دقائق تعزز التقدم بهدف عكسي، ثم ألغي هدفا في الدقيقة 30 بعد مطالعة تقنية الفيديو سجله فابيان رويز بداعي التسلل.

في الدقيقة 38 أضاف داني أولمو الهدف الثالث لإسبانيا.

وبعد دقيقتين عزز موراتا التقدم بهدف رابع لإسبانيا والثاني له.

تقدم إسبانيا المبكر دفع لويس دي لا فونتي المدير الفني لإشراك كل من لامين جمال ونيكو ويليامز بدلا من داني أولمو وماركو أسنسيو على الترتيب في الدقيقة 44 من الشوط الأول.

في الشوط الثاني سجل جورجي شيكافياتدزي هدف جورجيا الشرفي في الدقيقة 49.

وسجل موراتا هدفا في الدقيقة 65 من ليصل للهاتريك الأول له مع منتخب إسبانيا في مباراته الدولية رقم 65.

وبعد 3 دقائق أضاف نيكو ويليامز الهدف السادس في الدقيقة 68.

وأنهى جمال أهداف اللقاء في الدقيقة 74 بتسديدة قوية بعد عرضية من ويليامز.

وأصبح أصغر لاعب يشارك ويسجل بقميص إسبانيا وفي تصفيات كأس أمم أوروبا عبر التاريخ بعمر 16 عاما و57 يوما.

كما أصبح ثالث أصغر لاعب يسجل بقميص منتخب بعد سام جونستون بعمر 15 عاما و160 يوما بقميص أيرلندا الشمالية، وجوزيف هورفاث مع المجر بعمر 16 عاما و12 يوما.

وارتقى الماتادور للمركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق 6 عن اسكتلندا المتصدرة من 4 مباريات.

فيما توقف رصيد جورجيا عند 4 نقاط بتكبد الهزيمة الثانية.

إسبانيا لامين جمال
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