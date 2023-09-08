لامين جمال يكتب التاريخ مع إسبانيا ويساهم في سباعية ضد جورجيا
الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 21:49
كتب : FilGoal
كتب لامين جمال التاريخ بقميص منتخب إسبانيا في فوز كاسح ضد جورجيا خارج القواعد في تصفيات يورو 2024 بنتيجة 7-1.
المباراة التي أقيمت في تيبلسي بجورجيا عرفت ثاني انتصار للاروخا في التصفيات الأوروبية من 3 مباريات حتى الآن.
المباراة شهدت مشاركة لامين جمال لأول مرة بقميص منتخب إسبانيا بل وتسجيله الهدف الأول ليصبح أصغر من يشارك ويسجل بقميص الماتادور تاريخيا.
رباعية في الشوط الأول
في الدقيقة 22 افتتح ألفارو موراتا التسجيل بعد عرضية متقنة من ماركو أسنسيو.
موراتا يفتتح التسجيل للمنتخب الإسباني من رأسية متقنة#تصفيات_أمم_أوروبا #EuroQualifiers2024 pic.twitter.com/2DKOaVBkur— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 8, 2023
هدف فتح الباب لسيل من الأهداف.
بعد 5 دقائق تعزز التقدم بهدف عكسي، ثم ألغي هدفا في الدقيقة 30 بعد مطالعة تقنية الفيديو سجله فابيان رويز بداعي التسلل.
في الدقيقة 38 أضاف داني أولمو الهدف الثالث لإسبانيا.
داني أولمو يسجل الهدف الثالث من تسديدة قوية#تصفيات_أمم_أوروبا #EuroQualifiers2024 pic.twitter.com/dZtN7tkFmT— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 8, 2023
وبعد دقيقتين عزز موراتا التقدم بهدف رابع لإسبانيا والثاني له.
موراتا يسجل هدفه الثاني في شباك جورجيا#تصفيات_أمم_أوروبا #EuroQualifiers2024 pic.twitter.com/glWAA4Eckw— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 8, 2023
تقدم إسبانيا المبكر دفع لويس دي لا فونتي المدير الفني لإشراك كل من لامين جمال ونيكو ويليامز بدلا من داني أولمو وماركو أسنسيو على الترتيب في الدقيقة 44 من الشوط الأول.
بعمر 16 عاما و57 يوما.🔛
لامين جمال يصبح أصغر لاعب يرتدي قميص إسبانيا عبر التاريخ👕
لامين شارك بديلا في صفوف اللاروخا أمام جورجيا. pic.twitter.com/MxY9RibfY3— FilGoal (@FilGoal) September 8, 2023
في الشوط الثاني سجل جورجي شيكافياتدزي هدف جورجيا الشرفي في الدقيقة 49.
وسجل موراتا هدفا في الدقيقة 65 من ليصل للهاتريك الأول له مع منتخب إسبانيا في مباراته الدولية رقم 65.
⚽️22' سجل الأول
⚽️40' سجل الرابع
⚽️65' سجل الخامس
هــــــاتريك من ألفارو موراتا.🔥
موراتا يسجل ثلاثة أهداف في سباعية إسبانيا في شباك جورجيا. 🇪🇸 pic.twitter.com/HWr1ahOXo1— FilGoal (@FilGoal) September 8, 2023
وبعد 3 دقائق أضاف نيكو ويليامز الهدف السادس في الدقيقة 68.
وأنهى جمال أهداف اللقاء في الدقيقة 74 بتسديدة قوية بعد عرضية من ويليامز.
🤩🤩لامين جمال أصغر لاعب يشارك في تاريخ منتخب إسبانيا يبدأ مسيرته الدولية بأفضل طريقة#تصفيات_أمم_أوروبا #EuroQualifiers2024 pic.twitter.com/UUJXQPFWZ1— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 8, 2023
وأصبح أصغر لاعب يشارك ويسجل بقميص إسبانيا وفي تصفيات كأس أمم أوروبا عبر التاريخ بعمر 16 عاما و57 يوما.
كما أصبح ثالث أصغر لاعب يسجل بقميص منتخب بعد سام جونستون بعمر 15 عاما و160 يوما بقميص أيرلندا الشمالية، وجوزيف هورفاث مع المجر بعمر 16 عاما و12 يوما.
وارتقى الماتادور للمركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق 6 عن اسكتلندا المتصدرة من 4 مباريات.
فيما توقف رصيد جورجيا عند 4 نقاط بتكبد الهزيمة الثانية.