جهاد جريشة يكشف أزمته مع اتحاد الكرة بشأن ترشحه لـ كاف

السبت، 09 سبتمبر 2023 - 00:14

كتب : أحمد الخولي

جهاد جريشة - الزمالك - المقاولون العرب

كشف جهاد جريشة الحكم الدولي السابق تفاصيل الأزمة التي دارت بشأن ترشحه للجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال جهاد جريشة لـ FilGoal.com: "في شهر يوليو الماضي بدأت ملامح إعادة تشكيل لجنة الحكام الجديدة في كاف، وتم ترشيحي في ظل الرغبة في وجود مقعد لمصر".

وأضاف "لاقى ترشيحي مساندة من كثيرين أبرزهم عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي واتحاد شمال إفريقيا، وبدأ يخطو خطوات لمساعدتي وتزكيتي في كاف".

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وأوضح "أصبح لدي خطوة متبقية وهي الحصول على تأييد من الاتحاد المصري بترشيحي لكاف، وذهبت لمقر الاتحاد وهنا كانت الصعقة".

وأكمل "مرت ساعتين في مقر الاتحاد دون أي جدوى، والكل أخبرني برفض جمال علام رئيس الاتحاد إصدار خطاب الترشيح لي".

وأردف "حاولت أن يتوسط فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام ونائبه محمد فاروق لكن للأسف الموقف كان سلبيا".

وواصل "خرجت من اتحاد الكرة أشعر بالظلم والقهر، كيف يساندني الشلماني بكل الثقة والحب ويخذلني مسؤولي اتحاد بلدي التي ستخسر مكانا لها في لجنة بالاتحاد الإفريقي".

وأتم "قدمت شكوى رسمية بما حدث لـ أشرف صبحي وزير الرياضة، آخر موعد هو 27 سبتمبر للمكتب التنفيذي للكاف بالقاهرة للترشيحات وانتخاب اللجنة الجديدة للحكام".

جهاد جريشة اتحاد الكرة كاف
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