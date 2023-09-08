غرابة: التحكيم أمام إثيوبيا لم يكن في أفضل حالاته.. وكاف تسبب لنا في مشاكل

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 23:51

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمد غرابة

أوضح محمد غرابة مدير منتخب مصر أن الاتحاد الإفريقي تسبب في مشكلة بين المنتخب والأندية بسبب تضارب المواعيد.

وأعلن روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على إثيوبيا عودة رباعي الأهلي للانضمام للنادي استعدادا لمباراة كأس السوبر الإفريقي. (طالع التفاصيل)

وقال غرابة عبر أون تايم سبورتس: "التحكيم في مباراة إثيوبيا لم يكن في أفضل حالاته، الجميع تخلى عن هدوئه في اللقاء والأمر كان صعبا وواضحا للجميع، الأهم أننا فزنا وحققنا العلامة الكاملة".

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وأضاف "محمد صلاح سيصل غدا لمعسكر منتخب مصر ويشارك في مباراة تونس المقبلة".

وأكمل "محمد رضا بوبو غادر بسبب الإصابة لعدم جاهزيته بعد تواصل مع محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر".

وأردف "رباعي الأهلي عاد بالفعل لناديه، القرار من المدير الفني في البداية والنهاية سواء ببقائهم أو استمرارهم، وخالد بيبو يتواصل معي بشكل دائم بشأن لاعبي الأهلي".

وأوضح "كاف تسبب لنا في مشاكل بسبب تداخل المواعيد بين الأجندة الدولية وارتباطات الأندية، وهو ما حدث من قبل مع الزمالك والأهلي، هذه ليست مشكلة تسبب فيها المنتخب أو الأهلي، ونريد الوصول لحلول وسط لكلا الطرفين، والقرار النهائي يكون من المدير الفني".

وتابع "كاف سيضعنا في مأزق مع الأهلي في التوقف الدولي المقبل بشهر أكتوبر، حيث ينتهي معسكر منتخب مصر يوم 17 ويشارك الأهلي في الدوري الإفريقي يوم 20 أكتوبر بخوض مباراة في تنزانيا ضد سيمبا، نفس المشكلة ستكرر ونحاول احتواء المشكلة من البداية".

وأتم "لم نصل لاتفاق بنسبة 100% مع المنتخبات التي سنلتقيها الشهر المقبل، وخلال الأيام المقبلة سيتحدد كل شيء".

وخرج محمد حمدي مصابا في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء وعوضه أحمد فتوح.

وبدأ رباعي الأهلي في اللقاء أساسيا: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية.

وشارك الشناوي وهاني وعبد المنعم في اللقاء بالكامل، وخرج مروان عطية في الدقيقة 66 وعوضه طارق حامد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تونس يوم الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي.

محمد غرابة منتخب مصر كاف
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