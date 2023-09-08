مؤتمر فيتوريا: استحققنا الفوز أمام إثيوبيا رغم الغيابات.. وموعد انضمام صلاح

كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر أن عودة اللاعبين لخوض المباريات بعد فترة توقف طويل أثرت على الأداء ضد إثيوبيا.

وقال روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "استحققنا الفوز أمام إثيوبيا رغم الغيابات وعودة اللاعبين منذ فترة توقف طويلة".

وأضاف "مباراة اليوم كانت بداية الموسم للاعبين، بعضهم لم يصل لأفضل أداء".

وأكمل "غياب بعض العناصر كان سببا في عدم الظهور بشكل جيد، لكن هذا السبب الرئيسي".

وتابع "سدد 18 مرة على مرمى إثيوبيا، لكن التوفيق لم يحالفنا ضدهم، تراجع منتخب مصر دفاعيا في الشوط الثاني"

وأردف "عدم تسجيل الهدف الثاني أعطى الخصم ثقة للهجوم علينا".

وواصل "رباعي الأهلي خرج من معسكر المنتخب بالإضافة لمحمد رضا بوبو ومحمد صلاح سينضم صباح الغد السبت".

وحسبما علم FilGoal.com تم استبعاد محمد رضا "بوبو" لأسباب فنية.

واستدرك "حققنا الفوز في 5 مباريات خضتهم في تصفيات أمم إفريقيا".

وأتم "سنحدد هل سنستدعي لاعبين أخرين بعد التأكد من حالة محمد حمدي".







































































وخرج محمد حمدي مصابا في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء وعوضه أحمد فتوح.

وبدأ رباعي الأهلي في اللقاء أساسيا: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية.

وشارك الشناوي وهاني وعبد المنعم في اللقاء بالكامل، وخرج مروان عطية في الدقيقة 66 وعوضه طارق حامد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تونس يوم الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل في المملكة العربية السعودية