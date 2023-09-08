مصطفى فتحي: حسمنا التأهل ولكننا منتخب مصر.. واللعب من عدمه ليس قراري

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 22:56

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي يحتفل بهدفه ضد إثيوبيا

تحدث مصطفى فتحي لاعب بيراميدز وصاحب هدف فوز منتخب مصر على إثيوبيا في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 عن طموحات الفريق المقبلة.

وقال فتحي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "نجحنا في إنهاء المجموعة بالصدارة. كنا قد حسمنا التأهل ولكننا منتخب مصر ونخوض أي مباراة لأجل الفوز".

وأضاف "أقوم بما يجب فعله في النادي أو المنتخب. في النهاية المشاركة من عدمها قرار المدرب فهو من يختار اللاعبين الأنسب لطريقته، وأنا تحت أمر المنتخب".

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وعن خطورة إثيوبيا في بعض فترات المباراة قال: "هذه ظروف المباريات، ومن الطبيعي أن يحدث تراجع في كرة القدم".

وتابع "مباراة تونس ودية ولكنها مهمة. نريد إنهاء المعسكر بشكل جيد في الملعب".

واختتم "نأخذ الأمور خطوة تلو الأخرى. الآن تأهلنا إلى كأس أمم إفريقيا ولست أنا من يتكلم عن منتخب مصر فهو معروف في القارة كلها وهو الأكثر تتويجا بكأس الأمم. كل بطولة نلعبها لأجل الفوز بها".

ورفع منتخب مصر رصيده لـ 15 نقطة في الصدارة، بينما توقف رصيد إثيوبيا عند 4 نقاط.

وأصبح منتخب مصر ثاني أكثر منتخب تحقيقا لعدد من النقاط في التصفيات الجارية بشكل مؤقت برصيد 15 نقطة، بعد الجزائر التي حققت 16 نقطة ممكنة.

وللمباراة الثامنة على التوالي يحقق روي فيتوريا الانتصار سواء رسميا أو وديا، معززا سلسلة انتصاراته كونه أكثر من حقق الانتصارات بشكل متتالي مع منتخب مصر منذ بداية مشواره في الألفية الحالية.

وسجل المنتخب تحت قيادة البرتغالي 20 هدفا واستقبل 2 فقط حتى الآن.

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