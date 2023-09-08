خبر في الجول - خروج رباعي الأهلي وبوبو من معسكر منتخب مصر بعد لقاء إثيوبيا

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 22:17

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي - محمد هاني - منتخب مصر

غادر رباعي الأهلي ومحمد رضا "بوبو" معسكر منتخب مصر عقب تحقيق الفوز على إثيوبيا ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وانتصر منتخب مصر بهدف ضد إثيوبيا في ختام مشوار التصفيات بهدف سجله مصطفى فتحي. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com تم استبعاد محمد رضا "بوبو" لأسباب فنية.

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وسينضم محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر كما كان متفقا في وقت سابق بإراحته في مباراة إثيوبيا ومشاركته ضد تونس وديا.

وبدأ رباعي الأهلي في اللقاء أساسيا: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية.

وشارك الشناوي وهاني وعبد المنعم في اللقاء بالكامل، وخرج مروان عطية في الدقيقة 66 وعوضه طارق حامد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تونس يوم الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل في المملكة العربية السعودية.

وسبق أن أعلن الأهلي في وقت سابق: "جرت اتصالات عديدة خلال الفترة الماضية مع حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وكذلك مع محمد غرابة مدير المنتخب".

وأضاف "كلاهما أكد أن لاعبي الأهلي الأربعة سيغادرون معسكر المنتخب عقب مباراة إثيوبيا مباشرة، وفقا لاتفاقهما مع روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، ولا مشكلة في ذلك، حتى يتمكن اللاعبون من المشاركة في الاستعدادات النهائية للأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي".

واختتم "الأهلي يتمسك بالمعايير العادلة التي يتم تطبيقها على الجميع".

وكان الأهلي قد أرسل خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة لاستثناء لاعبيه من التواجد في قائمة المنتخب بعد ضمان التأهل بالفعل إلى أمم إفريقيا بغض النظر عن نتيجة إثيوبيا.

وبذلك ينتهي الأمر بلعب الرباعي لمباراة إثيوبيا الرسمية في ختام التصفيات يوم الجمعة 8 سبتمبر، على أن يعودوا بدون خوض مباراة تونس الودية يوم 12 وفقا لما أعلنه الأهلي.

وبشأن غياب صلاح عن مواجهة إثيوبيا صرّح فيتوريا في المؤتمر ليلة المباراة قائلا: "محمد صلاح سيتواجد مع منتخب مصر بعد مباراة إثيوبيا، وهذا قرار ولا أريد المخاطرة بمحمد صلاح خاصة أنه خاض 7 مباريات في 23 يوما كأساسي".

وأوضح "حتى أمم إفريقيا لن يكون هناك توقفات بالتالي فضلنا عدم المخاطرة به، ولأن لدي حلول متوفرة في مباراة إثيوبيا فضلت إراحته".

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