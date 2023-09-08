فيتوريا يواصل تعزيز رقمه.. مصر تنتصر على إثيوبيا بهدف مصطفى فتحي

اكتفى منتخب مصر بالفوز بهدف دون رد على إثيوبيا في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 في لقاء أقيم على استاد الدفاع الجوي.

فوز منتخب مصر تحقق بفضل هدف: مصطفى فتحي.

ورفع منتخب مصر رصيده لـ 15 نقطة في الصدارة، بينما توقف رصيد إثيوبيا عند 4 نقاط.

وأصبح منتخب مصر ثاني أكثر منتخب تحقيقا لعدد من النقاط في التصفيات الجارية بشكل مؤقت برصيد 15 نقطة، بعد الجزائر التي حققت 16 نقطة ممكنة.

وللمباراة الثامنة على التوالي يحقق روي فيتوريا الانتصار سواء رسميا أو وديا، معززا سلسلة انتصاراته كونه أكثر من حقق الانتصارات بشكل متتالي مع منتخب مصر منذ بداية مشواره في الألفية الحالية.

وسجل المنتخب تحت قيادة البرتغالي 20 هدفا واستقبل 2 فقط حتى الآن.



































































التشكيل

دفع روي فيتوريا برباعي الأهلي في التشكيل الأساسي وهم: محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية.

وقاد مصطفى محمد الهجوم وجاوره عمر مرموش ومصطفى فتحي.

في المقابل بدأ جاتوش بانوم لاعب وسط الجونة السابق في تشكيل منتخب إثيوبيا، وجلس شيميليس بيكلي على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

لأول مرة يرتدي محمد الشناوي شارة قيادة المنتخب المصري منذ بداية اللقاء.

وكسر الضيوف الصمت بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 3 مرت أعلى عارضة الشناوي.

بدأ منتخب مصر السيطرة على الكرة لكن دون خطورة.

التهديد المصري الأول جاء في الدقيقة 22 بعدما تحصّل على الركينة الأولى، نفذها مرموش ورأسية عبد المنعم أبعدها الحارس بصعوبة لركنية.

وبعد دقيقتين راوغ مصطفى فتحي من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى وسدد كرة مقوسة مرت بجوار القائم الأيسر.

ظل ضغط منتخب مصر واضحا، وتصدى الحارس لرأسية مصطفى محمد في الدقيقة 35.

واهتزت الشباك أخيرا بهدف مصطفى فتحي في الدقيقة 38، تسديدة قوية من عمر مرموش أبعدها الحارس وتابعها مصطفى بتسديدة ضعيفة في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وأصبح مصطفى فتحي سابع لاعب يسجل هدفا رسميا مع روي فيتوريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا، بعدما سجل سابقا في شباك جنوب السودان وديا في التوقف الدولي الماضي.

مصطفى فتحي يحتفل بهدفه في مرمى إثيوبيا 🇪🇬⚽ 📷 مصطفى عميرة#في_إفريقيا pic.twitter.com/9tx8QZOKNU — FilGoal (@FilGoal) September 8, 2023

في الدقيقة 41 سجل حمدي فتحي هدفا ألغى بداعي وجود خطأ عليه.

دفع منتخب إثيوبيا بكل من فيستيوم تيلاهون وشيميليس بيكلي في بداية الشوط الثاني.

بهدفه في مرمى إثيوبيا ⚽ 📊مصطفى فتحي هو سابع لاعب يسجل لمنتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا تحت قيادة روي فيتوريا بعد كل من: ◾محمدصلاح ◾عمر مرموش ◾طارق حامد ◾زيزو ◾تريزيجيه ◾مصطفى محمد pic.twitter.com/FFIn8IT5Uh — FilGoal (@FilGoal) September 8, 2023

وطالب مصطفى محمد بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 55 وبسبب الاعتراض أشهر الحكم له بطاقة صفراء.

وبعد دقيقة واحد سدد مصطفى كرة قوية أبعدها الحارس لركنية.

في الدقيقة 66 أشرك روي فيتوريا كل من طارق حامد وإبراهيم عادل بدلا من مروان عطية وعمر مرموش على الترتيب.

وعقب نزوله ارتدى طارق حامد شارة القيادة كونه أقدم من مثّل منتخب مصر في أرض الملعب.

طارق حامد يرتدي شارة قيادة الفراعنة بعد مشاركته أمام إثيوبيا. 🇪🇬© عدسة📷مصطفى عميرة pic.twitter.com/GAInJxmVIc — FilGoal (@FilGoal) September 8, 2023

وكاد أبيل يالو أن يهدد مرمى الشناوي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى لكن كرته جاءت في الشباك الخارجية بعدما تسلم بينية طولية في الدقيقة 74.

فيتوريا دفع بأحمد سيد "زيزو" بدلا من مصطفى فتحي في الدقيقة 77.

وحاول يالو أن يستغل خطأ دفاع منتخب مصر لكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء جاءت سهلة في يد الشناوي.

في الدقيقة 86 تعرض محمد حمدي لإصابة قوية خرج على إثرها وشارك أحمد فتوح بدلا منه.

ثم دفع فيتوريا بسام مرسي بدلا من حمدي فتحي، ليكتب عودة قائد إيبسويتش تاون الإنجليزي لارتداء قميص منتخب مصر لأول مرة منذ 2018 عندما شارك ضد إي سواتيني وديا لآخر مرة حينها.

سام سجل هدفا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع ألغاه الحكم بداعي وجود خطأ على مصطفى محمد.