كوتينيو ينضم إلى الدحيل القطري

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 20:07

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو - الدحيل

أعلن نادي الدحيل القطري ضم البرازيلي فيليبي كوتينيو قادما من أستون فيلا لمدة موسم على سبيل الإعارة.

واشتد الصراع بين الأندية القطرية والسعودية لضم كوتينيو حسبما ذكرت التقارير في وقت سابق قبل أن يرتدي قميص الدحيل.

وسيرتدي البرازيلي القميص رقم 9.

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وسيجاور كوتينيو كل من الكيني مايكل أولونجا والبرتغالي روبن سيميدو والفرنسي إبراهيما ديالو والكوري الجنوبي كيم مون هوان.

اللاعب صاحب الـ31 عاما يمتد تعاقده مع أستون فيلا حتى عام 2026.

وكان البرازيلي قد انضم لصفوف فيلا قادما من برشلونة بعدما قضى 6 أشهر معارا بمقابل 20 مليون يورو مع وجود بند بالحصول على 50% لأي عملية بيع مستقبلية للاعب.

وبدأ كوتينيو مسيرته مع فاسكو دا جاما البرازيلي وانتقل لإنتر الإيطالي بعمر 16 عاما.

وأعير خلال فترته بقميص النيراتزوري لفاسكو وإسبانيول الإسباني، وانضم لليفربول في 2013 ولم يحقق أي لقب كما قضى نصف موسم مع محمد صلاح.

وانضم لبرشلونة في يناير 2018 مقابل 105 مليون جنيه إسترليني كأغلى صفقة في سوق الانتقالات الشتوية تاريخيا حينها.

حقق بقميص البلاوجرانا 4 ألقاب محلية وأعير موسم 2019-2020 لبايرن ميونيخ وحقق الثلاثية بالفوز بلقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وأخير أعير لأستون فيلا في موسم 2021-22 وانضم للفريق بشكل نهائي، وشارك الموسم الحالي في مباراتين فقط دون أن يسجل أو يصنع.

وسجل كوتينيو ستة أهداف وصنع ثلاثة في 43 مباراة شارك فيهم مع الفريق الإنجليزي.

فيليبي كوتينيو الدحيل أستون فيلا
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