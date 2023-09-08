انتهت تصفيات أمم إفريقيا - مصر (1) (0) إثيوبيا.. فوز جديد

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 18:56

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي يحتفل بهدفه ضد إثيوبيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

تقام المباراة على استاد الدفاع الجوي.

منتخب مصر حسم تأهله وصدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 86: إصابة قوية لمحمد حمدي وخروجه ومشاركة أحمد فتوح

ق 79: أبيل يالو يسدد كرة مستغلا خطأ دفاعيا من الدفاع والشناوي يتصدى

ق 74: تمريرة طولية تصل إلى اللاعب رقم 7 الذي سدد كرة قوية جاءت في الشباك الخارجية

ق 66: مشاركة طارق حامد وإبراهيم عادل بدلا من مروان عطية ومرموش

ق 55: مصطفى محمد يراوغ ويسدد كرة قوية يبعدها الحارس لركنية

ق 53: مصطفى محمد يطالب بركلة جزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: جووووول مصطفى فتحي يسجل الأول من متابعة لتسديدة ارتدت من يد الحارس

ق 35: رأسية مصطفى محمد يتصدى لها الحارس

ق 24: مصطفى فتحي يراوغ ويسدد كرة تمر بجوار القائم

ق 22: ركنية نفذها مرموش ورأسية عبد المنعم ينقذها الحارس بصعوبة

ق 3: تسديدة قوية من مهاجم إثيوبيا تمر أعلى عارضة الشناوي

بداية اللقاء

منتخب مصر إثيوبيا تصفيات كأس العالم 2024
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