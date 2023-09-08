كرة سلة - ألمانيا تصعق أمريكا وتتأهل إلى نهائي كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ

حقق منتخب ألمانيا إنجازا كبيرا في مباراة مثيرة بالتغلب على منتخب أمريكا في نصف النهائي بنتيجة 113-111.

تقدم منتخب ألمانيا بنتيجة 33-31 في الربع الأول، ثم قلب منتخب أمريكا الطاولة في الربع الثاني، لتصبح النتيجة 60-59 للولايات المتحدة.

في الربع الثالث فرض الألمان تفوقهم، ليرفعوا النتيجة إلى 94-84، قبل أن يواصل منتخب أمريكا تقليص الفارق في الربع الأخير، ولكن بلا جدوى، ليفوز الماكينات بنتيجة 113-111.

بذلك تصل ألمانيا إلى نهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخها.

GERMANY STUN USA TO GO TO THE WORLD CUP FINAL.#FIBAWC pic.twitter.com/fvzcMtCyAa — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 8, 2023

على الناحية الأخرى تأهل منتخب صربيا إلى النهائي لمواجهة ألمانيا، وذلك بالفوز على كندا بنتيجة 95-86.

وحقق منتخب أمريكا ذهبية كأس العالم 5 مرات في تاريخه، بالتساوي مع صربيا على مر المسميات القديمة (يوغوسلافيا - صربيا ومونتنيجرو).

وحققت الولايات المتحدة الميدالية الفضية 3 مرات، ويطارد الآن برونزيته الثالثة أمام كندا التي لم يسبق لها تحقيق أي من المراكز الثلاثة الأولى.

بينما لم يحصد منتخب ألمانيا في تاريخه سوى ميدالية برونزية وحيدة، في نسخة كأس العالم 2002.