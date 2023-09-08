تشكيل إثيوبيا - لاعب وسط الجونة السابق أساسي ضد مصر.. وبيكلي على الدكة

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 18:30

كتب : FilGoal

منتخب إثيوبيا أمم إفريقيا

أعلن دانييل جيبريماريم تشكيل منتخب إثيوبيا لمواجهة مصر في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويستضيف منتخب مصر على استاد الدفاع الجوي نظيره الإثيوبي في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 والتي حسم المنتخب تأهله لها مسبقا.

ويتواجد جاتوش بانوم لاعب وسط الجونة السابق في تشكيل إثيوبيا الأساسي، بينما يجلس شميليس بيكلي لاعب إنبي وبتروجت السابق على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل إثيوبيا:

حراسة المرمى: سيد هابتامو

الدفاع: رميضان يوسف – أمانويل تيفيرا – أسشاليو تاميني – هينوك أدوجنا

الوسط: جاتوش بانوم – كينانا ماركينه – سورافيل داجناتشو

الهجوم: شيرنت جوجسا -داوا هوتيسا – أبيل ياليو

ويتصدر منتخب الترتيب برصيد 12 نقطة وحجز الصدارة متفوقا على غينيا.

ويتذيل منتخب إثيوبيا الترتيب برصيد 4 نقاط وحقق فوزه الوحيد على حساب مصر في الجولة الثانية.

وتأهلت منتخبات كوت ديفوار والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا والسنغال وبوركينا فاسو وتونس ومصر وزامبيا وغينيا الإستوائية ونيجريا وزامبيا وغينيا بيساو وكاب فيردي ومالي وغينيا وغانا وأنجولا وتنزانيا.

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