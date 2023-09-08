مصدر مقرب من أنتوني موديست يكشف لـ في الجول موقف المفاوضات مع الأهلي

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 16:09

كتب : محمد عبد العظيم

أنتوني موديست مع بيلينجهام - دورتموند

دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع أنتوني موديست مهاجم بوروسيا دورتموند السابق.

أنطوني موديست

النادي : لاعب حر

الأهلي

ويعتبر موديست -35 عاما- لاعبا حرا بعد انتهاء تعاقده مع دورتموند بنهاية الموسم الماضي.

وكشف مصدر مقرب من أنتوني موديست لـ FilGoal.com: "الأهلي كثف محادثاته مع ممثلي أنتوني موديست خلال اليومين الماضيين".

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وأضاف "المفاوضات إيجابية وحتى الآن لا يزال الأهلي يحاول الوصول لنقطة اتفاق بشأن راتب اللاعب وبعض البنود الأخرى".

وأوضح المصدر "أنتوني يمتلك عروضا بخلاف الأهلي، أحدهم من ألمانيا والآخر من أحد الدوريات الأوروبية".

واختتم تصريحاته "غير صحيح أن الأهلي أرسل العقود إلى اللاعب كما يشاع، حتى اللحظة لم يقرر موديست مستقبله".

ولعب موديست في الدوري الفرنسي رفقة أندية نيس وأنجيه وبوردو.

وخاض موديست تجربة احتراف قصيرة في إنجلترا رفقة نادي بلاكبيرن لمدة ستة أشهر من يناير 2012.

وانتقل المهاجم الفرنسي إلى هوفنهايم الألماني في صيف 2013 قبل أن ينتقل إلى كولن بعد موسمين.

ونجح موديست في الانتقال إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2022 لمدة موسم بديلا لسباستيان هالار الذي تعرض للإصابة وقتها.

وخاض موديست بشكل عام 209 مباراة في الدوري الألماني ونجح في تسجيل 85 هدفا وصناعة 17 آخرين.

وخلال مشاركته في 28 مباراة بقميص دورتموند سجل هدفين وصنع آخر.

الأهلي أنتوني موديست دورتموند
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