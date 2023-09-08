إيهاب أمين يتحدث عن اختيار اللعب لـ الأهلي.. وفرص تأهل مصر للأولمبياد

يرى إيهاب أمين نجم منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة السلة أن فرص التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 باتت أصعب بعد التحول إلى الملحق العالمي.

وخطف منتخب جنوب السودان بطاقة التأهل المباشر لقارة إفريقيا من كأس العالم بتحقيق أفضل مركز إفريقي، بينما منتخب مصر حل ثانيا على المستوى القاري ليتجه إلى الملحق العالمي.

وقال إيهاب أمين عبر قناة أون تايم سبورتس: "لقطتي الشهيرة في مباراة الأردن كانت عفوية وهي لا تحدث كثيرا، كنت أخطط في البداية الانقضاض على الكرة وتمريرها لأقرب زميل لي ولكن شعرت أن بإمكاني القيام والتسجيل وهو ما حدث".

وكشف أمين "فرصنا في التأهل إلى الأولمبياد من الملحق العالمي بالتأكيد أصعب، لن أقول أن كأس العالم أسهل ولكن كانت هناك حظوظ أكثر".

وتابع "في الملحق العالمي 24 منتخبا يتأهل 4 فقط بعد تصفيات قوية مع منتخبات مصنفة".

وتقام منافسات الملحق العالمي بتقسيم 24 منتخبا على أربع مجموعات ويتأهل أول كل مجموعة إلى الأولمبياد، ويشهد الملحق العالمي تواجد عددا من المنتخبات القوية على رأسها إسبانيا حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم.

وبسؤاله عن موقفه من اعتزال عمرو الجندي دوليا أجاب "بالتأكيد حزين لقرار عمرو الجندي، هو لاعب منتخب منذ 14 عاما وعندما لم نتأهل للأولمبياد مباشرة من كأس العالم، شعر أنها اللحظة المناسبة للاعتزال".

وكشف أمين "سنحاول الضغط على عمرو الجندي من أجل العدول عن قراره والمشاركة معنا في الملحق العالمي المؤهل للأولمبياد ثم بطولة إفريقيا وبعدها يتخذ قراره".

وشدد "بالنسبة لي هذا الجيل من أفضل أجيال كرة السلة في مصر بآخر 20 عاما تقريبا، وهناك العديد من اللاعبين المميزين في مختلف الأندية".

وأضاف "عاصم مرعي هو المحترف الوحيد في قائمة منتخب مصر، وصادفنا سوء حظ بتعرضه للحساسية قبل مواجهة مونتينجرو وهو ما أثر علينا ولكن أرى أننا قدمنا مباراة جيدة".

وبسؤاله عن شعوره بالنجومية بعد انتشار اللعبة في مصر أوضح "بالتأكيد أول سنة لي بعد تجربة أمريكا تختلف عن الوقت الحالي والسنة الرابعة خاصة جماهير الأهلي المتواجدة في كل مكان".

وواصل "لعبت في مركز مختلف مع المنتخب كصانع ألعاب، أحيانا أشارك في ذلك المركز مع الأهلي ولكن لفترات قليلة وكانت هناك صعوبة في البداية خاصة المباراة الأولى فقدت الكرة كثيرا ولكن أعتقد أن الأمر سار بصورة جيدة في النهاية".

أما عن مكتشف إيهاب أمين فأجاب "أحمد مرعي هو أول من دفع بي مع الفريق الأول في سبورتنج عندما كان عمري 17 عاما رغم أن قائمة الفريق في تلك الفترة ربما هي الأفضل في تاريخ كل الأندية في السنوات الأخيرة، ومنحتني تلك السنة دفعة قوية قبل السفر إلى أمريكا".

وبسؤاله عن تفضيل الأهلي كشف "عدت من أمريكا في إجازة قصيرة وكنت أفكر في الاحتراف الخارجي، في البداية الزمالك تواصل مع شقيقي وكنت أتمنى وقتها الاستمرار في الخارج، بعد ذلك دخل الاتحاد السكندري في مفاوضات وأخيرا الأهلي تواصل مع شقيقي".

وتابع "بعدما تحدثنا سويا كان الاختيار سهل بالنسبة لي بسبب رؤية النادي لعمل مشروع في فريق السلة وكنت أرغب أن أكون جزءا من ذلك".

وشدد "حزنت كثيرا بعد خسارة أول موسمين خاصة الموسم الثاني، وصلنا تقريبا لنهائي كافة البطولات ولم نوفق ولكن تعلمت أنه كي تفوز يجب أن تخسر أولا، بعد ذلك في موسمين حصدنا 2 دوري و 2 كأس وإفريقيا والبطولة العربية".

أما عن الموسم المقبل فأوضح "كأس العالم للأندية ستكون صعبة جدا وبالنسبة لنا أول مباراة هي الأهم وبدأنا التجهيز من الآن، الموسم سيكون طويلا فبعد المونديال هناك بطولة عربية".

وواصل "فريق كرة القدم بالأهلي الكثير منهم أصدقائي الآن مثل مصطفى شوبير وحسين الشحات وطاهر وكهربا، ونحن على تواصل دائم وحاليا يتابعون كرة السلة ويدعموننا وأحيانا يحضرون المباريات".

واختتم إيهاب أمين تصريحاته بالإجابة على سؤال هل من الممكن اللعب لنادي الزمالك أو الاتحاد حال تقديم عرض مالي أعلى قائلا: "صعب أن ألعب في مصر لنادي غير الأهلي، كنت أحلم بالاحتراف خارج مصر وشقيقي عند التفاوض مع النادي أبلغهم برغبتي وأكد لهم إذا استقر إيهاب على اللعب داخل مصر سيكون للأهلي".