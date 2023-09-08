سكالوني: ميسي طلب استبداله وسنحدد موقفه من مواجهة بوليفيا

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 11:15

كتب : FilGoal

ليونيل سكالوني - المدير الفني لـ الأرجنتين

كشف ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أن استبدال ليونيل ميسي قائد الفريق أمام الإكوادور جاء بناء على طلب اللاعب.

ودفع سكالوني بلاعبه بالاسيو بدلا من ميسي قبل دقائق من نهاية المباراة.

وأشار سكالوني إلى أن الجهاز الفني لم يتخذ قراره النهائي بشأن مشاركة ميسي أمام بوليفيا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

أخبار متعلقة:
ديجافو.. ميسي يقود الأرجنتين لفوز بهدف على الإكوادور في تصفيات كأس العالم قائمة الأرجنتين - ليونيل ميسي على رأس 32 لاعبا في افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم 2026 على خطى كاكا ورونالدينيو.. ميلان يتعاقد مع جوهرة الأرجنتين بدون ميسي.. الأرجنتين تفوز وديا على إندونيسيا بهدفين

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة لا تصدق، وأنا فخور بأداء اللاعبين في اللقاء لقد بذلوا أقصى جهد".

واستهل منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم، التصفيات المؤهلة للمونديال لنسخة 2026 بالفوز على الإكوادور بهدف دون مقابل، سجله ليونيل ميسي من ركلة ثابتة.

وبسؤاله عن استبدال ميسي أجاب "هو من طلب التغيير وإن لم يطلب ذلك لم أكن لاستبدله، سيتم تقييم أمره لأنني في الحقيقة لا أعلم السبب".

أما عن موقفه من مواجهة بوليفيا فأوضح "سيتم إجراء الفحوصات لميسي إذا كان بخير سيأتي معنا إلى بوليفيا وإن لم يكن سنرى ما سنفعله".

وتابع سكالوني "لا يمكنني قول الكثير عن كريستيان روميرو والمباراة التي لعبها، هو قلب دفاع لا يصدق"."

واختتم سكالوني تصريحاته "عندما بدأت مسيرتي التدريبية مع المنتخب، لم أعتقد أبدا أنني سأستمر لمدة خمس سنوات، كانت هناك لحظات صعبة وعندها تدرك أن الوقت قد مضى".

الأرجنتين تصفيات كأس العالم سكالوني
نرشح لكم
ميسي: استبدالي أمام الإكوادور ربما لن يكون الأخير.. وسعيد بمشاركة رقم سواريز ديجافو.. ميسي يقود الأرجنتين لفوز بهدف على الإكوادور في تصفيات كأس العالم نيمار: لا أعلم إذا كان الدوري السعودي أفضل من الفرنسي تجربة جديدة تماما.. خيسي ينضم إلى كوريتيبا البرازيلي نونيز: سأرتدي القميص رقم 9 في منتخب أوروجواي بعد موافقة سواريز حتى نهاية التحقيقات.. استبعاد أنتوني من منتخب البرازيل قائمة أوروجواي - داروين نونيز يقود هجوم بييلسا أمام تشيلسي والإكوادور سانتوس يحاول السطو على بنشرقي بعد اتفاقه مع الريان
أخر الأخبار
إيهاب أمين يتحدث عن اختيار اللعب لـ الأهلي.. وفرص تأهل مصر للأولمبياد 17 دقيقة | كرة سلة
ميسي: استبدالي أمام الإكوادور ربما لن يكون الأخير.. وسعيد بمشاركة رقم سواريز ساعة | أمريكا
سكالوني: ميسي طلب استبداله وسنحدد موقفه من مواجهة بوليفيا ساعة | أمريكا
ديجافو.. ميسي يقود الأرجنتين لفوز بهدف على الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2 ساعة | أمريكا
مواعيد مباريات الجمعة 8 سبتمبر 2023.. مصر ضد إثيوبيا ولقاءات بالجملة 2 ساعة | منتخب مصر
ضربة قوية لـ مانشستر يونايتد.. أمرابط خارج معسكر المغرب بسبب الإصابة 11 ساعة | الوطن العربي
تصفيات يورو 2024 - فنلندا تشعل الصراع مع الدنمارك وسلوفينيا.. وليفا يقود بولندا للفوز 11 ساعة | الكرة الأوروبية
الصفقة 14 - بلدية المحلة يتعاقد مع مصطفى صبحي 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر 4 المنافسون المحتملون للأهلي.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية بالكامل