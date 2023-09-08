سكالوني: ميسي طلب استبداله وسنحدد موقفه من مواجهة بوليفيا

كشف ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أن استبدال ليونيل ميسي قائد الفريق أمام الإكوادور جاء بناء على طلب اللاعب.

ودفع سكالوني بلاعبه بالاسيو بدلا من ميسي قبل دقائق من نهاية المباراة.

وأشار سكالوني إلى أن الجهاز الفني لم يتخذ قراره النهائي بشأن مشاركة ميسي أمام بوليفيا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة لا تصدق، وأنا فخور بأداء اللاعبين في اللقاء لقد بذلوا أقصى جهد".

واستهل منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم، التصفيات المؤهلة للمونديال لنسخة 2026 بالفوز على الإكوادور بهدف دون مقابل، سجله ليونيل ميسي من ركلة ثابتة.

وبسؤاله عن استبدال ميسي أجاب "هو من طلب التغيير وإن لم يطلب ذلك لم أكن لاستبدله، سيتم تقييم أمره لأنني في الحقيقة لا أعلم السبب".

أما عن موقفه من مواجهة بوليفيا فأوضح "سيتم إجراء الفحوصات لميسي إذا كان بخير سيأتي معنا إلى بوليفيا وإن لم يكن سنرى ما سنفعله".

وتابع سكالوني "لا يمكنني قول الكثير عن كريستيان روميرو والمباراة التي لعبها، هو قلب دفاع لا يصدق"."

واختتم سكالوني تصريحاته "عندما بدأت مسيرتي التدريبية مع المنتخب، لم أعتقد أبدا أنني سأستمر لمدة خمس سنوات، كانت هناك لحظات صعبة وعندها تدرك أن الوقت قد مضى".