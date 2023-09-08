ضربة قوية لـ مانشستر يونايتد.. أمرابط خارج معسكر المغرب بسبب الإصابة

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 01:11

كتب : FilGoal

سفيان إمرابط

دعا وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب المغربي يحيى جبران لمعسكر أسود أطلس عوضا عن سفيان أمرابط المصاب.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهتي ليبيريا وبوركينا فاسو الوديتين استعدادا لأمم إفريقيا 2023.

ولم يكشف الاتحاد المغربي في بيانه مدى إصابة ومدة غياب أمرابط لاعب مانشستر يونايتد الجديد.

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ويلتقي منتخب المغرب مع ليبيريا في مدينة أغادير المغربية يوم السبت المقبل ثم مع بوركينا فاسو في مدينة لانس الفرنسية يوم الثلاثاء المقبل.

وانضم أمرابط لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية قادما على سبيل الإعارة من فيورنتينا الإيطالي.

ولعب أمرابط 50 مباراة تحت قيادة إريك تين هاج االمدرب الهولندي الحالي لمانشستر يونايتد مع أوتريخت في جميع المسابقات.

وقال سابقا عن مدربه: "أعتقد أن إريك سيدفعني دائمًا للوصول إلى أقصى الحدود".

وواصل "إنه متعطش. يريد الفوز. يتمتع بعقلية الفوز وأنا أحب ذلك. أعتقد أنني مثله أيضًا، أريد الفوز كل يوم، لذا فهذا تشابه جيد بيننا".

وأتم "أعدكم بأنني سأبذل قصارى جهدي في كل شيء، كل يوم، كل دقيقة، كل ثانية. لذا، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله الآن".

وكشف يونايتد رقم القميص الذي سيرتديه المغربي في صفوف الشياطين الحمر.

وسيلعب أمرابط بالقميص رقم 4.

سفيان أمرابط منتخب المغرب مانشستر يونايتد
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