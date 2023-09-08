تصفيات أمم إفريقيا – تنزانيا توقف انتصارات الجزائر وترافقها إلى النهائيات

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 00:33

كتب : FilGoal

سيراليون - الجزائر - بلايلي - بلماضي

أوقف منتخب تنزانيا انتصارات الجزائر في التصيفات المؤهلة إلى النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

واكتفى منتخب الجزائر بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام نظيره التنزاني، بعد 5 انتصارات حققها خلال الخمس مباريات الماضية من التصفيات.

وفي المجموعة ذاتها حقق منتخب النيجر الانتصار على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد في الجولة السادسة.

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وبختام التصفيات ضمن منتخب تنزانيا تواجده في نهائيات أمم إفريقيا ورافق منتخب الجزائر الذي ضمن مقعده مسبقا متصدرا للمجموعة السادسة.

وبتأهل تنزانيا ضمن 18 منتخبا على رأسهم مصر التواجد في كأس أمم إفريقيا من أصل 24 منتخبا.

ومنح جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر الفرصة لعدد من اللاعبين في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب 19 مايو بعنابة.

ودفع بلماض بالثلاثي: رياض محرز وسعيد بن رحمة ومحمد الأمين عمورة، بديلا للبدر الدين بوعناني وحمد عبدلي وأيمن محيوس في محاولة لتسجيل الأهداف ولكن دون جدوى.

وجاء ترتيب المجموعة السادسة بعد ختام التصفيات

الجزائر: 16 نقطة

تنزانيا : 8 نقاط

أوغندا: 7 نقاط

النيجر: نقطتين

كأس أمم إفريقيا منتخب الجزائر منتخب تنزانيا
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